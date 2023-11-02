Toyota’dan 200 bin TL indirim! Kasım ayı fiyat listesinde büyük kampanya: 2023 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4 yeni fiyatları…

Toyota Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin indirimli fiyat listesini açıkladı. Yeni aya girer girmez kampanyalı fiyatlarını açıklayan otomotiv devi tüm modellerinde 200 bin TL'ye varan indirim yaptığını açıkladı. Sıfır araç piyasasında yaşanan durgunluk her ay liste fiyatlarına yansımaya devam ediyor. İşte Toyota'nın 2023 Model sıfır Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4, Land Cruiser Prado Kasım ayı indirimli fiyat listesi

TOYOTA KASIM AYI 2023 MODEL İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ