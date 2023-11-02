Toyota’dan 200 bin TL indirim! Kasım ayı fiyat listesinde büyük kampanya: 2023 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4 yeni fiyatları…
Toyota’dan tüm modellerde 200 bin TL’ye varan indirim kampanyası geldi. Kasım ayı sıfır araç fiyatlarının güncel listesini duyuran otomobil üreticisi, tüm modelleri için paket paket değişiklik göstermekle birlikte indirim uyguladığını açıkladı. İşte Toyota 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesi…
Toyota Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin indirimli fiyat listesini açıkladı. Yeni aya girer girmez kampanyalı fiyatlarını açıklayan otomotiv devi tüm modellerinde 200 bin TL'ye varan indirim yaptığını açıkladı. Sıfır araç piyasasında yaşanan durgunluk her ay liste fiyatlarına yansımaya devam ediyor. İşte Toyota'nın 2023 Model sıfır Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4, Land Cruiser Prado Kasım ayı indirimli fiyat listesi
TOYOTA KASIM AYI 2023 MODEL İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ
2023 Model Corolla
1.5 Vision Multidrive S: 1.002.800
1.5 Dream Multidrive S: 1.149.000
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.228.550
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.311.900
1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.430.000
2023 Model Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.504.400
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.559.300
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.599.900
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.718.050
2023 Model Corolla Cross Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.495.300
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.540.400
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.650.200
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.760.800
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 1.788.600
2023 Model Yaris Cross
1.5 Dream Multidrive S: 1.195.500
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.225.300
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.283.600
2023 Model Yaris Cross Hybrid
1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.319.100
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1.349.900
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.405.700
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.589.400
2023 Model C-HR Hybrid
1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT: 1.397.400
2023 Model Corolla Hatchback Hybrid
Hybrid Flame e-CVT: 1.310.000
Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.460.000
2023 Model Yaris
1.5 Dream Multidrive S: 997.000
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.071.400
1.5 Flame Multidrive S: 1.090.450
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.139.050
2023 Model Yaris Hybrid
1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.268.550
1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.332.150
1.5 Hybrid Passion e-CVT: 1.448.500
2023 Model Camry
2.5 Hybrid Passion e-CVT: 3.778.500
2023 Model RAV 4 Hybrid
2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 2.821.050
2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT: 3.104.400
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT: 3.205.650
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT (JBL): 3.260.850
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT: 3.213.250
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT (JBL): 3.268.500
2023 Model Land Cruiser Prado
2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado: 7.849.800
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