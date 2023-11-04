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Opel 165 bin TL’ye varan zam uyguladı! Kasım ayı Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland zamlı fiyat listesi…

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Opel 165 bin TL’ye varan zam uyguladı! Kasım ayı Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland zamlı fiyat listesi…

Opel 2023 model sıfır araç modellerinin kasım ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni fiyat listesinde araç modellerine 165 bin TL’ye kadar zam yapan otomotiv devi, sadece Corsa modelinin elektrikli versiyonunda indirim uyguladı. İşte 2023 model sıfır Opel modellerinin kasım ayı yeni fiyat listesi…

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