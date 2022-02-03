TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli araba TOGG fiyatı ne kadar olacak?
TOGG ne zaman çıkacak? Yerli araba TOGG'un çıkış tarihi ve fiyatı gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. TOGG fiyatı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'Nin merakla beklediği yeni araç TOGG son tanıtımlarıyla heyecan uyandırmıştı. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak?
TOGG fiyatı ne kadar olacak? Yerli araba TOGG ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'nin yerli otomobili TOGG merakla bekleniyor. TOGG modellerini satın almak isteyenler aracın ne zaman çıkacağını ve fiyat bilgisini araştırıyor. Peki; TOGG ne zaman çıkacak?
TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?
TOGG SUV modeli €40.000 olacağı açıklanmıştı. TOGG SUV fiyatı netlik kazanmasa da yeni nesil elektrikli SUV modeli için de şirketin CEO'su bir açıklamasında 25.000$ – 30.000 $ seviyesinde başlangıç fiyatının olabileceğini ifade etmişti.
TOGG Sedan'da 200 ile 3400 beygir gücü bulunuyor. 0'dan 100'e 4,8 saniyede çıkan otomoıbilin 500 km de menzili var.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatı konusunda ise "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak" dedi.
TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Bakan Varank, ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatarak, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar" ifadesini kullandı.
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Togg'un fiyatına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: "Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren 2023'te pazara girdiğimizde ülkemizde en fazla satılan C segment SUV'ların elektrikli araç olmayacağını düşündüğümüzden dolayı içten yanmalı araçlardan pazar payı almamız gerektiğini bilerek her şeyi planladık. Dolayısıyla 'günümüzde eğer C segmentinde bir SUV'un rekabetçiliğiyle rekabet edebilir misiniz' diye sorarsanız 'evet, rekabet edebiliriz."
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