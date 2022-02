TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli araba TOGG fiyatı ne kadar olacak?

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Bakan Varank, ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatarak, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar" ifadesini kullandı.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Togg'un fiyatına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: "Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren 2023'te pazara girdiğimizde ülkemizde en fazla satılan C segment SUV'ların elektrikli araç olmayacağını düşündüğümüzden dolayı içten yanmalı araçlardan pazar payı almamız gerektiğini bilerek her şeyi planladık. Dolayısıyla 'günümüzde eğer C segmentinde bir SUV'un rekabetçiliğiyle rekabet edebilir misiniz' diye sorarsanız 'evet, rekabet edebiliriz."