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Kuruluş Osman 51. yeni bölüm | Osman Bey'in ajanı Zülfikar şehit edildi

Milyonları ekran başına kilitleyen ’ın 51’inci bölümünde, ’in ’ndeki ajanı Zülfikar, Nikola tarafından şehit edildi. Kuruluş Osman 51. yeni bölüm özel sahneleri ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Kuruluş Osman 51. yeni bölüm | Osman Bey'in ajanı Zülfikar şehit edildi

Malhun Hatun'u esir eden ve Osman Bey'e karşı koz olarak kullanan Nikola, İnegöl Kalesi'ndeki ajanı ortaya çıkarmak için bir oyun kurdu. Ava çıkacağını ve esirleri de yanında götüreceğini açıklayan Nikola, bu bilginin Osman Bey'e ulaştırılacağını biliyordu.

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Kayı Obası'na gelen pusulayla Nikola'nın planından haberdar olan Osman Bey derhal harekete geçti. Alpleriyle birlikte Nikola'nın bulunduğu araziye giden ve Malhun Hatun'un tutulduğu mağarayı tespit eden Osman Bey, nöbetçileri bertaraf edip mağaraya girdi.

Mağaradaki Nikola'nın askerlerini etkisiz hale getiren Osman Bey, esirin başındaki çuvalı çıkardığında büyük bir şok yaşadı. Malhun Hatun yerine Zülfikar'ın ölüsüyle karşılaşan Osman Bey, gelen istihbaratın sahte olduğunu ve tuzağa düştüğünü anladı.

Tuzak kuran Nikola'nın askerleri, mağaranın kapısında bekleyen Cerkutay, Aygül ve Gencebey'e baskın yaptı. Sayıca üstün Bizans askerlerine direnen üçlü okları bitince zor durumda kaldı ancak Osman Bey ihtiyat birliği Gündüz Bey önderliğinde yardıma gelince dengeler değişti. Bizans birliği çembere alınarak yok edildi. Zülfikar'ın şehit edilmesine çok üzülen Osman Bey, naaşının Şeyh Edebalı'ya götürülmesi emrini verdi.

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