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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! 13 ile sarı kodlu alarm | İstanbullular dikkat! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı! 13 ile sarı kodlu alarm | İstanbullular dikkat! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Sıcaklıklar tekrar düştü, yağış geri geldi. Yaz değerlerine çıkan sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Buna göre, yurdun batı kesiminde sıcaklıkların düşmesi beklenirken, İstanbul'un yanı sıra birçok şehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca MGM, 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verdi. Öte yandan çöl tozu Türkiye'de etkili oluyor. İzmir ve Balıkesir'de hava kalitesi düştü. Ayrıntıları A Haber meteoroloji uzmanı Güven Özdemir anlattı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Erzurum ve Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 13 il hangileri? İşte 5 günlük yeni hava tahmin raporu...

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