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The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? The Witcher 3. sezon tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2023
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The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? The Witcher 3. sezon tarihi açıklandı mı?

"The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan bölümleriyle dikkatleri üzerine çeken The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? The Witcher 3. sezon tarihi açıklandı mı?

"The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? The Witcher 3. sezon tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix yapımı olan The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? The Witcher 3. sezon tarihi açıklandı mı?

Netflix'in oyun dünyasının en sevilen serisi The Witcher'dan uyarladığı aynı isimli dizisi, üçüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Henry Cavill'in Geralt of Rivia'yı canlandırdığı dizinin yeni sezonundan ilk fragman da geldi.

THE WİTCHER 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Witcher 3. sezonun 29 Haziran tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

THE WİTCHER 3. SEZON KONUSU:

The Witcher 3. sezon, "Kıtanın hükümdarları, büyücüleri ve canavarları onu yakalamak için yarışırken Geralt, yeni bir araya gelen ailesini onu yok etmekle tehdit edenlere karşı korumaya kararlı olan Cintralı Ciri'yi saklanmaya götürür." sinopsisini taşıyor.

Yeni sezon, Andrzej Sapkowski'nin serinin ikinci kitabı olan Time of Contempt'i işliyor. The Witcher 3. sezon, 29 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak.

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