The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? The Witcher 3. sezon tarihi açıklandı mı?
"The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan bölümleriyle dikkatleri üzerine çeken The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? The Witcher 3. sezon tarihi açıklandı mı?
"The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? The Witcher 3. sezon tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix yapımı olan The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? The Witcher 3. sezon tarihi açıklandı mı?
Netflix'in oyun dünyasının en sevilen serisi The Witcher'dan uyarladığı aynı isimli dizisi, üçüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Henry Cavill'in Geralt of Rivia'yı canlandırdığı dizinin yeni sezonundan ilk fragman da geldi.
THE WİTCHER 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
The Witcher 3. sezonun 29 Haziran tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.
THE WİTCHER 3. SEZON KONUSU:
The Witcher 3. sezon, "Kıtanın hükümdarları, büyücüleri ve canavarları onu yakalamak için yarışırken Geralt, yeni bir araya gelen ailesini onu yok etmekle tehdit edenlere karşı korumaya kararlı olan Cintralı Ciri'yi saklanmaya götürür." sinopsisini taşıyor.
Yeni sezon, Andrzej Sapkowski'nin serinin ikinci kitabı olan Time of Contempt'i işliyor. The Witcher 3. sezon, 29 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? The Witcher 3. sezon tarihi açıklandı mı?
- Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2023? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?
- KURBAN ETİ YIKANIR MI? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra buzluğa konur? Taze et, pişmiş et saklama koşulları...
- Canan Karatay pişirme ve saklama kuralını açıkladı! Protein değerini aşırı artırıyor! Kurban etinin yanında...
- KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Branş dağılımı ve kontenjanlar... ÖSYM giriş ekranı!
- Kurban etine sakın çatal, bıçak değdirmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyormuş! İşte et pişirirken doğru bilinen yanlışlar...
- Kurban eti kimlere, kaç kişiye verilir? Kurban Bayramı'nda kurban eti nasıl dağıtılmalı? Diyanet açıklaması...
- 2023 KURBAN BAYRAMI SÖZLERİ VE MESAJLARI! Kurban Bayramı mesajı Facebook, WhatsApp, Instagram görselleri...
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı?
- KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023: Aileye, kurumsal, sevgiliye, anlamlı, dualı Kurban Bayramı kutlama mesajları! Yepyeni görülmemiş mesajlar...
- Bayramda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı? 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu?