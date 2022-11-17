House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı?
House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yılın en çok ses getiren dizilerinden olan House of the Dragon, ilgiyle karşılanan ilk sezonunu geçtiğimiz günlerde tamamladı. Büyük ilgi gören ilk sezonun tamamlanmasının ardından gözler ikinci sezona çevrildi. Peki, House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı?
House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sezonuyla çok konuşulan House of the Dragon'un ikinci sezonunun ne zaman çıkacağı ve neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı?
HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2. sezonun çekimleri 2023'ün ilk aylarına kadar başlamayacağı için yeni sezonun ekranlara gelmesinin 2024'ü bulabileceği konuşuluyordu. Ancak bu konuda net bir açıklama yapılmamıştı. O açıklama da sonunda geldi. HBO'nun başındaki isim olan Casey Bloys, House of the Dragon 2. sezonunun 2023'te gelmeyeceğini, büyük ihtimalle 2024'te yayınlanacağını söyledi. Net bir yayın tarihi vermektense çekindi.
Öte yandan dizinin yaratıcılarından olan George R.R. Martin de bu hafta katıldığı bir söyleşide benzer bir açıklamada bulundu. Martin de dizinin 2024'te geri döneceğini söyledi. Ancak Bloys'un aksine Martin yayın tarihi hakkında biraz daha açık konuştu.
Her ne kadar ikinci sezon için 2024'e kadar beklememiz gerekse de bu bekleyişin iki yıl sürmeyebileceğini söyledi. Bildiğiniz gibi dizinin ilk sezonu ağustos ayında başlamıştı. Martin, 2. sezonun ise mart ya da nisan ayında başlayabileceğini, böylece iki sezon arasının tam iki yılı bulmayabileceğini açıkladı.
George R.R. Martin'in Targaryen ailesinin tarihini anlattığı Fire & Blood adlı kitabından esinlenen dizi, izleyicileri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yüzlerce yıl öncesine götürüyor ve Demir Taht'ta oturan Targaryen ailesi içinde yaşanan taht kavgalarına ve bu kavgaların sebebiyet verdiği iç savaşa odaklanıyor. House of the Dragon 2. sezonda artık bu iç savaş başlamış olacak.
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