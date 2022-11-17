House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı?

Her ne kadar ikinci sezon için 2024'e kadar beklememiz gerekse de bu bekleyişin iki yıl sürmeyebileceğini söyledi. Bildiğiniz gibi dizinin ilk sezonu ağustos ayında başlamıştı. Martin, 2. sezonun ise mart ya da nisan ayında başlayabileceğini, böylece iki sezon arasının tam iki yılı bulmayabileceğini açıkladı.