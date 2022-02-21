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20 Şubat Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Açıklama geldi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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20 Şubat Survivor All Star’da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor’da 2. eleme adayı kim oldu? Açıklama geldi...

20 Şubat Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de her hafta olduğu gibi dokunulmazlığı kaybeden takım, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü için bir eleme adayı belirliyor. İşte, 20 Şubat Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Şubat Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Açıklama geldi...

20 Şubat Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022'de bu haftanın ikinci eleme adayı bugün belli olacak. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Survivor All Star yarışmasında 20 Şubat Pazar günü dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ile Gönüllüler karşı karşıya geldi. İşte, 20 Şubat Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Açıklama geldi...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

2022 Survivor All Star'da oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım ... oldu. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'da en çok oyu alan yarışmacı Sürgün Adasına gidecek. Sürgün Adasına bu hafta giden ilk yarışmacı YUNUS EMRE olmuştu.

Survivor 2022 eleme adaylarında ikinci isim ise oy çokluğu ile ..... seçildi.

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