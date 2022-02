20 Şubat Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022'de bu haftanın ikinci eleme adayı bugün belli olacak. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Survivor All Star yarışmasında 20 Şubat Pazar günü dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ile Gönüllüler karşı karşıya geldi. İşte, 20 Şubat Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Açıklama geldi...