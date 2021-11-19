Kim Kardashian sevgilisi kimdir? Kim Kardashian’ın 14 yaş küçük sevgilisi Pete Davidson kimdir?

PETE DAVIDSON KİMDİR?

Komedyen Pete Davidson 28. yaş gününü 41 yaşındaki milyarder sevgilisi Kim Kardashian ile birlikte, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde kutladı. Geçtiğimiz ay bir rollercoasterda el ele tutuşurken görüntülenen Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti, ilk kez birlikte poz verdi.

Kris Jenner'ın Palm Springs'deki malikanesinde vakit geçiren çiftin Kim Kardashian'ın markası olan Skims kreasyonundan aynı pijamayı giydikleri gözlerden kaçmadı. Böylelikle Kim Kardashian ve Pete Davidson, haftalarca süren sevgili dedikodularının ardından ilk kez birlikte görüntülendi.