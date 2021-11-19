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Kim Kardashian sevgilisi kimdir? Kim Kardashian’ın 14 yaş küçük sevgilisi Pete Davidson kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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Kim Kardashian sevgilisi kimdir? Kim Kardashian’ın 14 yaş küçük sevgilisi Pete Davidson kimdir?

Kim Kardashian sevgilisi kimdir? Dünyaca ünlü isim Kim Kardashian kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle ilk defa poz verdi. Rapçi Kanye West’le boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, ünlü komedyenlerden Pete Davidson ile bir ilişkiye başladı. Peki, Pete Davidson kimdir? Kim Kardashian sevgilisi kimdir?

Magazin gündeminde sık sık yer alan dünyaca ünlü isim Kim Kardashian, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Pete Davidson ile ilk kez poz verdi. Komedyen Pete Davidson 28. yaş gününü 41 yaşındaki milyarder sevgilisi Kim Kardashian ile birlikte, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde kutladı. Peki; Pete Davidson kimdir?

PETE DAVIDSON KİMDİR?

Komedyen Pete Davidson 28. yaş gününü 41 yaşındaki milyarder sevgilisi Kim Kardashian ile birlikte, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde kutladı. Geçtiğimiz ay bir rollercoasterda el ele tutuşurken görüntülenen Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti, ilk kez birlikte poz verdi.

Kris Jenner'ın Palm Springs'deki malikanesinde vakit geçiren çiftin Kim Kardashian'ın markası olan Skims kreasyonundan aynı pijamayı giydikleri gözlerden kaçmadı. Böylelikle Kim Kardashian ve Pete Davidson, haftalarca süren sevgili dedikodularının ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

Paylaşımı yapan Flavor Flav'ın Kardashian ailesiyle veya Pete Davidson ile olan bağlantısı tam olarak bilinmiyor. Ancak rapçi paylaşınmını şu dikkat çeken notla yaptı:

Evlatlık oğlum Pete Davidson'ın doğum gününü efsane Kim Kardashian ve Kris Jenner ile kutluyorum.

BOŞANMA DAVASI BİTMEDİ

Rapçi Kanye West'le boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'a yakın kaynaklar, Pete Davidson'la çok mutlu olduğunu dile getiriyorlar. Söylentilere göre; kendisini sürekli güldüren Davidson'la çok mutlu olan Kim Kardashian hayatına heyecan geldiğini dile getiriyormuş.

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