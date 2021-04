Cemal Can Canseven New York’ta kabusu yaşadı: Yürümeye korktum

Dolaşmak için parka giden şarkıcı ve fenomen, gördüğü manzara karşısında paniğe kapıldı. Cemal Can Seven, sosyal medyadan da şu açıklamayı yaptı: "New York deyince zannedersin ya böyle havalı ve tertemiz… Bir fareler var. Dün gece parkta yürümeye korktum kolum kadar ve atlıyorlar. Gözünü seveyim canım memleketim tertemiz."