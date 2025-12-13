Bahisten tutuklanan futbolcuların telefonlarından sanal kumar da çıktı
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında olduğu bazı futbolcuların cep telefonları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, futbolcuların yasadışı sanal kumar oynadıkları ve bu faaliyetlere ilişkin arkadaşlarıyla mesajlaşmalar yaptığı belirlendi.
Futbolda bahis ve şike iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden olan Mert Hakan Yandaş'ın da arasında olduğu bazı futbolcuların telefonlarında yapılan incelemelerde, yasa dışı sanal kumar oyunları tespit edildi.
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın cep telefonunda, "Sweet bonanza" isimli sanal kumar oyununu oynadığına dair resimlere rastlandı.
'DEDE 100X ATTI'
Kayserisporlu futbolcu Abdulsamet Burak'ın dijital materyallerinde 4 farklı yasadışı bahis ve kumar sitesine girdiği, "Dede 100x attı sonra bir oyunum var wanted ona girdim. Spin aldım. O da 17 verdi bir şeyler oldu" şeklinde mesajlaşmalarda bulunduğu belirlendi.
'86 BİN LİRAYA ÇÖKTÜLER'
Pendiksporlu Emircan Çiçek, Whatsapp incelemelerinde, "86 bin liramıza çöktüler. Siteden kazandık. Bahis mi. Evet. Ne bu yok slot. Mail için ne lazımdır ki. E-postayla kayıtlı site var mı diye bakacaklar" dediği saptandı. Çiçek'in 2 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine ait kupon görsellerine rastlandı.
Boluspor'da top koşturan Ensar Bilir'in 4 yasadışı kumar ve bahis sitesine erişim kaydı bulundu.
Vansporlu futbolcu Faruk Can Genç, dijital materyallerinde, "Abi şu kaçak site olayı varya Giresun'da oynarken öyle toplanıp masör falan 2-3 kişi kupon yapmıştık. Sıkıntı çıkar mı ondan" şeklinde mesajlaşmalarına rastlandı.
'MAÇI ALIR MIYIZ? KUPON YAPIYORUM'
Göztepesporlu futbolcu İzzet Furkan Malak'ın bir arkadaşının kendisine Whatsapp'tan "Maçı alır mıyız? kupon yapıyorum" şeklinde mesajlarına rastlandı. Malak'ın, yasadışı bir bahis ve kumar sitesine ait görsel ve rulet oynadığına ilişkin fotoğraf ele geçirildi.
YENİ TEHLİKE E-FUTBOL BAHİSLERİ
Gençler arasında yaygın olarak oynanan dijital futbol maçları da bahis sektörünün parçası haline geldi. Karşılaşmalar üzerinden sanal bahis siteleri yeni bir sistem kurdu. Gençlerin sıkça oynadığı futbol oyunları canlı olarak yayınlanıyor. Yaklaşık 10-12 dakika süren maçlar 5-6 dakikalık devreler şeklinde oynanıyor ve tıpkı gerçek bir maçta olduğu gibi gol, beraberlik ve galibiyet üzerine anlık bahisler açılıyor.
