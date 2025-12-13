Bahisten tutuklanan futbolcuların telefonlarından sanal kumar da çıktı

'MAÇI ALIR MIYIZ? KUPON YAPIYORUM'

Göztepesporlu futbolcu İzzet Furkan Malak'ın bir arkadaşının kendisine Whatsapp'tan "Maçı alır mıyız? kupon yapıyorum" şeklinde mesajlarına rastlandı. Malak'ın, yasadışı bir bahis ve kumar sitesine ait görsel ve rulet oynadığına ilişkin fotoğraf ele geçirildi.

YENİ TEHLİKE E-FUTBOL BAHİSLERİ

Gençler arasında yaygın olarak oynanan dijital futbol maçları da bahis sektörünün parçası haline geldi. Karşılaşmalar üzerinden sanal bahis siteleri yeni bir sistem kurdu. Gençlerin sıkça oynadığı futbol oyunları canlı olarak yayınlanıyor. Yaklaşık 10-12 dakika süren maçlar 5-6 dakikalık devreler şeklinde oynanıyor ve tıpkı gerçek bir maçta olduğu gibi gol, beraberlik ve galibiyet üzerine anlık bahisler açılıyor.