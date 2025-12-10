Mert Hakan’ın bahis skandalı patladı! “Sarı kart kuponu” son dakikada geldi

MASAK raporunda en dikkat çeken ise Fenerbahçeli orta saha İsmail Yüksek'e oynanan özel bahislerin yoğunluğu oldu. Yandaş'ın para gönderdiği Dikmen'in, Yüksek için, "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür" kuponlarını olağandışı bir yoğunlukla oynadığı ve bu kuponların da kazandığı saptandı.

Her iki isim de soruşturma kapsamında tutuklandı. SABAH, Mert Hakan'ın para gönderdiği ve Ersen Dikmen'in bahis oynadığı Fenerbahçe maçlarına ulaştı. Mert Hakan Yandaş'ın para gönderdiği Ersen Dikmen'in en çok dikkat çeken bahislerinden bir tanesi bilindiği üzere Fenerbahçe'de top koşturan orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e oynanan özel bahisler oldu.