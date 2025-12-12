İmamoğlu Suç Örgütü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu! İşte iddianamedeki ceza istemleri...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılamanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda 9 Mart 2026 tarihinde başlanılmasına karar verildi. İşte iddianamedeki ceza istemleri...
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 105'i tutuklu 407 sanık hakkındaki iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı.
Mahkeme heyet, ilk duruşmanın 9 Mart 2026'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonlarında yapılmasını kararlaştırdı.
Ayrıca tensip zaptında, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi.
İDDİANAMEDEKİ CEZA İSTEMLERİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden", Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.
İMAMOĞLU İÇİN 849 YILDAN 2 BİN 430 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, tutuklu sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı.
İddianamede, sanık Keleş'in, "48 kez rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "55 kez ihaleye fesat karıştırma", "39 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "8 kez suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
MURAT ONGUN İÇİN 287 YILDAN 779 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Sanık Murat Ongun'un "rüşvet", "53 kez ihaleye fesat karıştırma", "33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
İddianamede, sanık Ertan Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülürken, şüpheli Adem Soytekin'in de "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap", ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun da "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Hüseyin Gün'ün ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi isteniyor.
İddianamede, sanıklar Ongun, Gülibrahimoğlu, Soytekin, Yıldız ve Gün'ün örgütsel konumlarına uyan Türk Ceza Kanunu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunu düzenleyen 220/1 ile "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" suçunun yer aldığı 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları, sanıkların örgütün yöneticileri olması nedeniyle 220/5 maddesi uyarınca örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi talep ediliyor.
İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "etkin pişmanlık" hükmünü düzenlenen 221/4'üncü maddesinin ikinci cümlesindeki indirimin uygulanması isteniyor.
