Bahis soruşturmasında çarpıcı detay: İki başkan beraberlik için anlaşmış

Maçta iki başkanın beraberlik için anlaştığı tespit edildi (X)

Sevk yazısının değerlendirme bölümünde, beraberlik skoruyla Ankaraspor'un play-offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği, tarafların bu skordan menfaat elde ettikleri belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Kulüp başkanları aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maçın sonucunun berabere bitmesi için anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Tarafların bu aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmaya uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği ilgili raporlardan anlaşılmıştır."

Mevcut delil durumu şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, delilleri yok etme ve karartma ihtimali dikkate alınarak şüpheliler, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya'nın "şike" suçundan, Gürhan Sünmez, Volkan Erten'in ise "şike anlaşması doğrultusunda spor müsabakasının sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi.