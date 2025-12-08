Türk futbolunda bahis–şike depremi: Skandal mesaja A Haber ulaştı: Sen karşılıklı gol oyna ben yerim

"FORMASINI GİYDİĞİM HİÇ BİR TAKIMA KUPON YAPMADIM"

Galatasaraylı Metehan Baltacı ise hiçbir yasadışı bahis sitesinde işlem yapmadığını, mesaj grubunda görülen görüntünün başka bir arkadaşına ait olduğunu belirtti. 2021'de yasal bir sitede üyelik açtığını, ancak formasını giydiği hiçbir takıma kupon yapmadığını söyledi. Şikeyle ilgisinin olmadığını, sadece kupon yaptığı için TFF'nin idari ceza verdiğini kaydetti.

BU BİLGİLER İLK KEZ A HABER'DE: "KARŞILIKLI GOL OYNA, BEN KESİN YERİM"

Bu gelişmenin ardından A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmaya ilişkin çarpıcı detayları canlı yayında aktardı. Mercan, elde edilen yeni bilgilerin ilk kez A Haber ekranlarında paylaşıldığını belirterek, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen bir futbolcunun telefonunda dikkat çekici bir mesajın tespit edildiğini açıkladı.

Muhabirimiz, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ismini açıklayamadığı futbolcunun WhatsApp yazışmalarında, "Karşılıklı gol oyna, ben kesin yerim" ifadelerinin yer aldığını vurguladı. Söz konusu mesajın, maç sonucunu etkilemeye yönelik bir teşebbüs olarak değerlendirildiği ve dosyada kritik delillerden biri olarak öne çıktığını aktardı.

MERT HAKAN HAKKINDA ÇARPICI DETAY: BAHİSLERİ BAŞKASI ÜZERİNDEN OYNATMIŞ

Mustafa Kadir Mercan ayrıca, Mert Hakan Yandaş'ın kendi adına bahis oynamadığı, kuponların başka biri üzerinden oynatıldığı iddiasının soruşturmada öne çıktığını söyledi. Ersan Dikmen'in, Mert Hakan'ın gönderdiği paraları çok kısa süre içinde yasal bahis sitelerine aktardığının tespit edildiğini belirten Mercan, bazı Fenerbahçe maçlarına ilişkin mesajlarda "üç faul yapar", "bir sarı kart görür" gibi özel bahis içeriklerinin de bulunduğunu anlattı.