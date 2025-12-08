Türk futbolunda bahis–şike depremi: Skandal mesaja A Haber ulaştı: Sen karşılıklı gol oyna ben yerim

08 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Serhat Bülki Serhat Bülki
Giriş: 08.12.2025 22:37 Güncelleme: 08.12.2025 23:29
Türk futbolunda patlak veren bahis skandalında, aralarında Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolcuların da bulunduğu 29 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerindeki skandal mesajlara ulaşan muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan, A Haber ekranlarında bir futbolcunun telefonunda “Sen karşılıklı gol oyna, ben yerim” şeklindeki mesajın tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma sabahı geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Alassane Ndao ve Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 38 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya gibi isimlerin bulunduğu 29 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız ve Gamze Neli Kaya için ise adli kontrol talep edildi.

Bu sıcak gelişmeler yaşanırken, Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savcılık ifadelerine ulaşıldığı belirtildi.

"TAKIM ARKDAŞLARIMLA SLOT OYNARDIK"

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, savcılık ifadesinde Ersen Dikmen'i yaklaşık 10 yıldır tanıdığını, alt liglerde oynadığı dönemde kendisinden maddi destek aldığını ve ilerleyen yıllarda Dikmen'e borç verdiğini söyledi. Gönderdiği paraların bahis için kullanıldığını bilmediğini belirtti. Hiçbir zaman şike teklif almadığını, hiçbir müsabakaya — yasal ya da yasadışı — kupon yapmadığını vurguladı. Fenerbahçeli bazı takım arkadaşlarıyla kısa bir süre yasadışı bahis sitelerinde slot oyunu oynadıklarını, kimin hesabından oynandığını hatırlamadığını ifade etti.

"FORMASINI GİYDİĞİM HİÇ BİR TAKIMA KUPON YAPMADIM"

Galatasaraylı Metehan Baltacı ise hiçbir yasadışı bahis sitesinde işlem yapmadığını, mesaj grubunda görülen görüntünün başka bir arkadaşına ait olduğunu belirtti. 2021'de yasal bir sitede üyelik açtığını, ancak formasını giydiği hiçbir takıma kupon yapmadığını söyledi. Şikeyle ilgisinin olmadığını, sadece kupon yaptığı için TFF'nin idari ceza verdiğini kaydetti.

"KARŞILIKLI GOL OYNA BEN GOL YERİM"

BU BİLGİLER İLK KEZ A HABER'DE: "KARŞILIKLI GOL OYNA, BEN KESİN YERİM"

Bu gelişmenin ardından A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmaya ilişkin çarpıcı detayları canlı yayında aktardı. Mercan, elde edilen yeni bilgilerin ilk kez A Haber ekranlarında paylaşıldığını belirterek, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen bir futbolcunun telefonunda dikkat çekici bir mesajın tespit edildiğini açıkladı.

Muhabirimiz, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ismini açıklayamadığı futbolcunun WhatsApp yazışmalarında, "Karşılıklı gol oyna, ben kesin yerim" ifadelerinin yer aldığını vurguladı. Söz konusu mesajın, maç sonucunu etkilemeye yönelik bir teşebbüs olarak değerlendirildiği ve dosyada kritik delillerden biri olarak öne çıktığını aktardı.

MERT HAKAN HAKKINDA ÇARPICI DETAY: BAHİSLERİ BAŞKASI ÜZERİNDEN OYNATMIŞ

Mustafa Kadir Mercan ayrıca, Mert Hakan Yandaş'ın kendi adına bahis oynamadığı, kuponların başka biri üzerinden oynatıldığı iddiasının soruşturmada öne çıktığını söyledi. Ersan Dikmen'in, Mert Hakan'ın gönderdiği paraları çok kısa süre içinde yasal bahis sitelerine aktardığının tespit edildiğini belirten Mercan, bazı Fenerbahçe maçlarına ilişkin mesajlarda "üç faul yapar", "bir sarı kart görür" gibi özel bahis içeriklerinin de bulunduğunu anlattı.

MURAT SANCAK'IN HESAPLARINDA MİLYARLARCA LİRALIK ŞÜPHELİ HAREKET

Öte yandan, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da "suç gelirlerini aklama" suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. MASAK raporlarına göre Sancak'a ait hesaplarda:

1.157 işlemde 1 milyar 226 milyon TL giriş,

8.799 işlemde 1 milyar 479 milyon TL çıkış

tespit edildi. Bu para trafiği, "suçtan elde edilen gelir" şüphesiyle değerlendirilirken, Sancak ifadesinde hesap hareketlerinin şirket muhasebesi tarafından yürütüldüğünü, paraların ticari faaliyetler ve kulüp giderlerine ait olduğunu savundu.

