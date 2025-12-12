Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı!
Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Murat Sancak, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Bahis operasyonunda tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı.
"Futbolda bahis" soruşturmasının ikinci dalgasında düzenlenen şike ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 39 kişiden 20'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında yöneticilerle birlikte Murat Sancak, Alassane Ndao, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Ahmet Okatan gibi futbol dünyasının tanınan isimleri de yer aldı.
CEZA ALDI İSYAN ETTİ
Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre 13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı.
Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Kendisinin de PFDK'nın bahis oynayan futbolcuların açıklandığı listede gören Baltacı, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği görüldü.
"DEDİĞİN GİBİYSE TOPÇU KALMAZ"
Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı.
Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti.
Baltacı, "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a...." ifadelerini kullandı. Bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı' şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur" ifadeleri yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Günün hava senaryosu belli oldu! MGM il il uyardı: Kar, sağanak, sis beklenen o bölgeler
- İtalya'nın en büyük yiyecek savaşı olan festivalde binlerce insan birbirine hangisinden tonlarca atar?
- Hangisi "gurme" ile eş anlamlıdır?
- Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?
- Hangisi sözlük tanımına göre "fihrist"in eş anlamlısıdır?
- Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?
- Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?
- Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?
- Michel Vaujour'u hapishaneden kaçırmak için helikopter kullanmayı öğrenen ve kaçıran kişi kimdir?
- Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?
- Gözden kaçırdığınız gizli kahraman! Kalp krizine karşı kalkan oluyor
- Resimli Cuma mesajları | Paylaşmalık en farklı, anlamlı ve içten cuma sözleri