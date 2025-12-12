12 Aralık 2025, Cuma
Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

Giriş: 12.12.2025 07:01 Güncelleme: 12.12.2025 10:13
Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Murat Sancak, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Bahis operasyonunda tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı.

"Futbolda bahis" soruşturmasının ikinci dalgasında düzenlenen şike ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 39 kişiden 20'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında yöneticilerle birlikte Murat Sancak, Alassane Ndao, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Ahmet Okatan gibi futbol dünyasının tanınan isimleri de yer aldı.

CEZA ALDI İSYAN ETTİ

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre 13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Kendisinin de PFDK'nın bahis oynayan futbolcuların açıklandığı listede gören Baltacı, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği görüldü.

"DEDİĞİN GİBİYSE TOPÇU KALMAZ"

Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti.

Baltacı, "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a...." ifadelerini kullandı. Bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı' şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur" ifadeleri yer aldı.

