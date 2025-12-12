Ukrayna’da Türk kargo gemisine saldırı! Dışişleri’nden açıklama | Saldırı anı böyle görüntülendi
Karasu–Odesa hattında TIR taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik’e ait M/V CENK T adlı gemi, Chornomorsk Limanı’nda saldırıya uğradı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıda Türk vatandaşlarının zarar görmediğini açıkladı. Öte yandan geminin vurulma anı kameralara böyle yansıdı.
Karasu-Odesa hattında tır taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik'e ait M/V CENK T adlı gemi, Chornomorsk Limanı'nda vuruldu.
Edinilen bilgilere göre, bugün yerel saatle 16.00 sıralarında Karasu-Odesa hattında tır taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik'e ait M/V CENK T adlı gemi, Chornomorsk Limanı'nda vuruldu.
CAN KAYBI VAR MI?
Olay, gemide bulunan 127 tırın tahliyesi sırasında gerçekleşirken, geminin pruva bölümünde yangın çıktı.
Alevlere, limanda görevli römorkörler, itfaiye birimleri ve gemi personeli tarafından anında müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Chornomorsk Limanı'na yönelik olarak bugün (12 Aralık) düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir.
İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır.
Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz'de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz."
VURULMA ANI
Sakarya-Karasu'dan Romanya'ya, ardından Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gitmekte olan Panama bayraklı yolcu ve konteyner gemisi CENK-T, Rus yapımı İskender füzesiyle vuruldu.
Türk CENK Denizcilik'e ait 185 metrelik gemide saldırının ardından yangın çıktığı bildirildi. Öte yandan vurulma anı böyle görüntülendi.
