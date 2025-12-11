Bahisten tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın mesajları ortaya çıktı!

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş

'TEK EĞLENCE FENERBAHÇE'

Elde edilen kayıtların 28 Aralık 2024 tarihine ait bölümünde, Yandaş'ın oynadığı bir kupondan söz ettiği, Dikmen'in ise "Bir de fark yemiş" ifadelerini kullandığı görüldü. Bu sözler üzerine Yandaş'ın "İnanılmaz ya" dediği, ardından Dikmen'in "Neyse artık konu kapanmıştır" ifadesiyle konuşmayı sonlandırmak istediği, Yandaş'ın da "Evet bitmiştir" sözleriyle bunu onayladığı tespit edildi.

Dikmen'in devamında "Başka eğlence buluruz" dediği, Yandaş'ın ise bu esnada Fenerbahçe'nin rakipleri tarafından sık kullanılan bir ifadeyle "Aynen, tek eğlence Fenerbahçe" karşılığını verdiği kaydedildi.