Bahisten tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın mesajları ortaya çıktı!
Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş ile onun adına milyonlarca liralık bahis yapan Ersen Dikmen'in WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
MERT HAKAN YANDAŞ: "ATILI SUÇLAMALARLA İLGİM YOKTUR"
Mert Hakan Yandaş ise savunmasında "Fenerbahçe çıktığı her maçı kazanmak için oynar. Ben de Fenerbahçe'ye geldiğim günden beri bu bilinçte ve bu davranışta bulundum. Diğer şüpheli Ersen ile olan görüşmelerimizde Fenerbahçe kulübünün bahsi geçmemektedir. Atılı suçlamalarla ilgim yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" ifadelerini kullandı.
Hakimlik kararında, Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e 2021-2025 yılları arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 TL para transferi gönderdiği, şüpheli Ersen'in şüpheli Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği belirtildi.
Kararda, Ersen Dikmen'in şüpheli Mert Hakan Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 TL gönderdiği de belirtildi. Kararda "şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği" ifadelerine de yer verildi.
Şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden onadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu Sulh Ceza Hakimliği kararında aktarıldı.
MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma dosyasına, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın, arkadaşı Ersen Dikmen'le yaptığı WhatsApp mesajlaşmaları damga vurdu.
'TEK EĞLENCE FENERBAHÇE'
Elde edilen kayıtların 28 Aralık 2024 tarihine ait bölümünde, Yandaş'ın oynadığı bir kupondan söz ettiği, Dikmen'in ise "Bir de fark yemiş" ifadelerini kullandığı görüldü. Bu sözler üzerine Yandaş'ın "İnanılmaz ya" dediği, ardından Dikmen'in "Neyse artık konu kapanmıştır" ifadesiyle konuşmayı sonlandırmak istediği, Yandaş'ın da "Evet bitmiştir" sözleriyle bunu onayladığı tespit edildi.
Dikmen'in devamında "Başka eğlence buluruz" dediği, Yandaş'ın ise bu esnada Fenerbahçe'nin rakipleri tarafından sık kullanılan bir ifadeyle "Aynen, tek eğlence Fenerbahçe" karşılığını verdiği kaydedildi.
"ABİ 5 BİN ATAR MISIN?"
Kayıtlarda 8 Ocak 2025 tarihine gelindiğinde ise Yandaş'ın, "Abi 5 bin atar mısın Bilyoner'e basayım? Ben sana yarın yollayayım olur mu?" dediği, Dikmen'in buna "Ne yollaması, bir sürü borcumuz var" diyerek karşılık verdiği görüldü. Yandaş'ın "O önemli değil, Bodrum'a basacağım çevirir diye" ifadelerini kullanması üzerine Dikmen'in "Gönderdim" dediği, Yandaş'ın ise "6.70 oran. Bağırdım tesiste, oynayın kazanın diye" ifadelerini kullandığı kayıtlara geçti.
Konuşmaların bir kısmında Yandaş'ın "Konuşmaları sil abi" dediği, Dikmen'in de buna "Siliyorum" şeklinde yanıt verdiği belirlendi.
Kayıtlarda 21 Ocak 2025 tarihli mesajlarda, taraflar arasında devam eden bahis konuşmalarının sürdüğü görüldü. Yandaş'ın "Şaka gibi goller" ifadelerini kullandığı, Ersen Dikmen'in ise "İki mi oldu?" diyerek karşılık verdiği tespit edildi. Ardından Dikmen'in, "Bana inat yapıyorsun, kendi dediğine inat kendin oynuyorsun" şeklindeki sözleri kayıtlara geçti.
Mesajlarda yer yer küfürlü ifadelerle takımlara yönelik tepkilerin dile getirildiği, Dikmen'in "Onlar yüzünden para kaybetmeyeceksin" ve "Bir tane kesin yerler gerçi de" ifadelerini kullandığı görüldü. Dakikalar sonra Dikmen'in "Yemişler" mesajını gönderdiği, Yandaş'ın ise emojilerle yanıt verdiği belirlendi.
25 Ocak 2025 tarihli mesajlarda ise Dikmen'in, "Ben Manchester City'ye oynadım, sen Chelsea'ye oynayabilirsin" dediği, Yandaş'ın yine emojilerle karşılık verdiği kayıtlara yansıdı.
