Korkutan 15 Eylül senaryosu! CHP tarihinin en büyük istifa dalgası tetiklenebilir | Butlan kararı çıkarsa ortalık karışacak

"CHP TARİHİNİN EN BÜYÜK İSTİFA DALGASI"



Tedirgin eden iddianın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki muhalif partililere yönelik, "Bundan sonra kayyum olmayı kim kabul ederse ihraç edeceğiz" çıkışı da partilileri ayağa kaldırdı.

Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, böyle bir ihraç girişiminde bulunulması halinde en alttaki örgüt üyelerinden milletvekillerine kadar birçok kademede CHP tarihinin en büyük istifa dalgası tetiklenebilir.