CHP'de parti tabanı kızgın! Özgür Özel'e tepki gösteren Barış Yarkadaş disipline sevk edildi
CHP’li belediyelerdeki yolsuzluklar CHP içinden yapılan ifşalarla tek tek ortaya çıkarken partide şimdi de İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararı krizi yaşanıyor. Şaibeli kongreye kalkan olan ve mahkeme kararını yok sayan Özgür Özel ise Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerilim tırmanırken kararı tanımayan Özgür Özel'e ise tepki giderek arttı. CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Özel'e 'kimse aptal değil' diyerek, "CHP'ye oy veren milyonlarca kişi İBB'ciler ile genel merkezlilerin bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve istismarından yoruldu" açık açık yönetimi suçladı. Bu sözlerin ardından Barış Yarkadaş, tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
CHP delegelerin başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'i kayyum olarak atandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerilim tırmanırken kararı tanımayan Özgür Özel'e ise tepki giderek büyüyor.
GÜRSEL TEKİN PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ
Şaibeli kongreye kalkan olan ve mahkeme kararını yok sayan Özgür Özel ise Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Özel, "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" dedi.
GÜRSEL TEKİN A HABER'E KONUŞTU: ÜYELİKTEN İSTİFA ETTİM DEMEDİM BEN CHP'LİYİM
CHP İstanbul başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin partiden ihraç edildikten sonra A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, "Hiç kimse benim CHP'liliğimi sorgulayamaz. Görevimin başındayım, planlamalarımızı yapıyoruz" dedi.
"KİMSE SALAK DEĞİL, APTAL YERİNE KOYMAYIN"
CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında "Tekin'in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız'ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı? 300 sayfa ifade verdi, biriniz karşısında duramadı." dedi. CHP'li belediyelerdeki skandallardan örnekler veren Yarkadaş, "Adam, tek tek itiraf rüşveti etmiş. Kimse salak değil, aptal yerine koymayın. Senin özel kalem müdürün para aldım diye itirafta bulunmuş. Rüşvete göz mu yumacağız? 39 ilçeye SMS attınız, İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne sadece 570 kişi geldi bu akşam. İnsanlar bu sürece sahip çıkmıyorlar. CHP'ye oy verenlerin yüzde 55'i ortaya konulan iddiaların doğru olduğuna inanıyor" diyerek CHP'lilerin Özgür Özel yönetimine tepkili olduğunu açıkladı.
15 EYLÜL'E İŞARET: AYNI TABLO YAŞANACAK
Bugün ise sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Barış Yarkadaş, "CHP'ye oy veren milyonlarca kişi İBB'ciler ile genel merkezlilerin bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve istismarından yoruldu" diyerek açık açık yönetimi suçladı. Barış Yarkadaş "15 Eylül'de aynı tablo yaşanacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı:
CHP'nin genel başkanı İstanbul İl Başkanlığı'na gelecek diye 39 ilçeye mesaj atılıyor. Görevden alınan ve artık hiçbir yetkisi olmayan il yönetimi seferber oluyor; Özgür Özel'i karşılamaya sadece 150 kişi geliyor. Bu gerçekten düşündürücü bir tablo.
Genel merkez ve İBB medyasının uzun süredir "dar açı çekim ve ışık oyunlarıyla yarattığı illüzyon, gece yayını olmayınca" bir anda dağılıyor.
İstanbul il Başkanlığı binasının önüne dün gece 500, bugün ise 100 kişinin gelmesi özellikle kendisine muhalifim diyen medyanın da şapkasını önüne koyup bir kez daha düşünmesini gerektiriyor. Benden kendisine muhalifim diyen medyaya bir dost tavsiyesi.
39 ilçe başkanlığına atılan mesaj ve sizin yaptığınız tüm çağrılara rağmen il Başkanlığı'nın önüne dün gece 500 bu sabah ise 100 ya da 150 kişi geliyorsa bu sizin de sorgulamanız gereken bir durumdur. Sizin de acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin aydın kitlesi CHP yönetiminden desteğini neden hızla çekti?" diye düşünmeniz gerekir."
Bu szöleri sonrası eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Futbol transferleri için son tarih belli mi?
- 3 Eylül 2025 Mevlid Kandili’nde iftar saat kaçta açılacak? Türkiye geneli iftar saatleri
- Salat-ı Münciye nedir, ne için okunur? Salaten Tüncina (Salat-ı münciye) duasının anlamı ve okunuşu
- Mevlid Kandili’nde regl olanlar nasıl ibadet eder? Adetliyken okunacak dua ve zikirler neler?
- KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri belli oldu! ÖSYM AİS son dakika: KPSS A grubu Alan Bilgisi sınav giriş belgesi alma ekranı
- AÖL kayıtları başladı mı? 2025-2026 MEB Açık Lise kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?
- TUS 2. dönem 2025 sonuçları için tarih belli mi? Sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
- 3 Eylül 2025 ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
- MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | DİYANET Mevlid Kandili kaç rekattan oluşur, hangi dualar okunur?
- Türkiye-İspanya maç tarihi | Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- Berfu Hatipoğlu kimdir, uçağı neden düştü? Pilot Berfu Hatipoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli, evli miydi?
- iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max geliyor: İşte muhtemel fiyat listesi