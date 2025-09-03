CHP’de parti tabanı kızgın! Özgür Özel’e tepki gösteren Barış Yarkadaş disipline sevk edildi

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü arşiv)

"KİMSE SALAK DEĞİL, APTAL YERİNE KOYMAYIN"

CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında "Tekin'in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız'ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı? 300 sayfa ifade verdi, biriniz karşısında duramadı." dedi. CHP'li belediyelerdeki skandallardan örnekler veren Yarkadaş, "Adam, tek tek itiraf rüşveti etmiş. Kimse salak değil, aptal yerine koymayın. Senin özel kalem müdürün para aldım diye itirafta bulunmuş. Rüşvete göz mu yumacağız? 39 ilçeye SMS attınız, İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne sadece 570 kişi geldi bu akşam. İnsanlar bu sürece sahip çıkmıyorlar. CHP'ye oy verenlerin yüzde 55'i ortaya konulan iddiaların doğru olduğuna inanıyor" diyerek CHP'lilerin Özgür Özel yönetimine tepkili olduğunu açıkladı.

15 EYLÜL'E İŞARET: AYNI TABLO YAŞANACAK

Bugün ise sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Barış Yarkadaş, "CHP'ye oy veren milyonlarca kişi İBB'ciler ile genel merkezlilerin bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve istismarından yoruldu" diyerek açık açık yönetimi suçladı. Barış Yarkadaş "15 Eylül'de aynı tablo yaşanacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

CHP'nin genel başkanı İstanbul İl Başkanlığı'na gelecek diye 39 ilçeye mesaj atılıyor. Görevden alınan ve artık hiçbir yetkisi olmayan il yönetimi seferber oluyor; Özgür Özel'i karşılamaya sadece 150 kişi geliyor. Bu gerçekten düşündürücü bir tablo.

Genel merkez ve İBB medyasının uzun süredir "dar açı çekim ve ışık oyunlarıyla yarattığı illüzyon, gece yayını olmayınca" bir anda dağılıyor.

İstanbul il Başkanlığı binasının önüne dün gece 500, bugün ise 100 kişinin gelmesi özellikle kendisine muhalifim diyen medyanın da şapkasını önüne koyup bir kez daha düşünmesini gerektiriyor. Benden kendisine muhalifim diyen medyaya bir dost tavsiyesi.

39 ilçe başkanlığına atılan mesaj ve sizin yaptığınız tüm çağrılara rağmen il Başkanlığı'nın önüne dün gece 500 bu sabah ise 100 ya da 150 kişi geliyorsa bu sizin de sorgulamanız gereken bir durumdur. Sizin de acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin aydın kitlesi CHP yönetiminden desteğini neden hızla çekti?" diye düşünmeniz gerekir."

Bu szöleri sonrası eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildi.