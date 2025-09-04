CHP'de il kongresi iptal: Gözler 15 Eylül'e çevrildi! Şimdi ne olacak?
CHP İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Bu karar doğrultusunda İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken, yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet geçici olarak atandı. İstanbul Kongresi’ne ilişkin karar, CHP Genel Merkezi’nde adeta şok etkisi yarattı. Gözler şimdi 15 Eylül’de görülecek olan ve 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan şaibeli kurultaya ilişkin davaya çevrildi. CHP’de yaşanan bu krizi A Haber ekranlarında değerlendiren Avukat Hadi Dündar, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline giden sürecin perde arkasını anlattı. Öte yandan gazeteci Zafer Şahin ise, “Şikâyet eden de, şikâyet edilen de aynı partiden. Buna rağmen muhalefet, bu durumu kabullenmekte zorlanıyor.” dedi.
Mahkeme kararıyla İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası CHP'de kriz derinleşiyor. Kayyum yerine geçici olarak göreve getirilen Gürsel Tekin'den, parti tarafından 15 gün içinde yazılı savunma vermesi istendi. Öte yandan, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ve kamuoyunda tartışmalara yol açan kurultaya ilişkin dava, 15 Eylül'de görülecek. Süreç, parti içi muhalefetin iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. CHP'de yaşanan bu gelişmelerin perde arkası, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında ele alındı.
CHP Genel Merkezi'nden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Şener Çetin şu notları paylaştı:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti içi krizler bir türlü sona ermiyor. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri tedbiren görevden alındı. Ayrıca 196 delege de mahkeme kararıyla geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.
Görevden uzaklaştırılanların yerine mahkeme kararıyla İl Başkanı olarak Gürsel Tekin ve kurula Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ile Erkan Narsap "Geçici Kurul" olarak atandı.
Bu gelişme, CHP Genel Merkezi'nde adeta şok etkisi yarattı. Parti içinde soğuk rüzgarlar esiyor. Mahkemenin İstanbul İl Kongresi'ni iptal etme yönündeki kararı, tüm dikkatleri 15 Eylül'de gerçekleşecek olan davanın ikinci duruşmasına çevirdi. Söz konusu davanın ilk duruşması 26 Mayıs'ta görülmüştü.
"DAVA SONUCU 38. OLAĞAN KURULTAY'IN GEÇERLİLİĞİNİ TARTIŞMALI HâLE GETİREBİLİR"
Davanın sonucunda çıkacak olası bir kongre iptal kararı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay'ın da geçerliliğini tartışmalı hâle getirebilir. Çünkü tedbiren uzaklaştırılan 196 delege arasında büyük kurultayda oy kullananlar da bulunuyordu. Bu da kurultay kararlarının yasal zemini açısından ciddi bir tartışma yaratabilir.
"KILIÇDAROĞLU MAHKEMEDEN ÇIKACAK KARARLARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
CHP şu anda ikiye bölünmüş durumda: Bir tarafta "değişimciler", diğer tarafta "Kılıçdaroğlucular". Sürece ilişkin birçok kişi açıklamalarda bulunurken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu henüz sessizliğini bozmadı. Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'daki ofisinden çalışmalarını sürdürdüğü ve mahkemeden çıkacak kararları yakından takip ettiği öğrenildi.
Mahkemeden "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararı çıkması hâlinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut yönetimiyle birlikte yeniden CHP'nin başına geçebileceği iddiaları gündemde. Özgür Özel ise, hukukçular ve ekibiyle birlikte süreci yakından takip ediyor ve yönetiyor."
"CHP'DEKİ BU YARGI SÜRECİNE DIŞARIDAN BİR MÜDAHALE YOK"
Hukukçu Av. Hadi Dündar, CHP'deki il kongresinin iptal kararına ilişkin gelişmelerin perde arkasını anlattı. Dündarın açıklamasından öne çıkan satırlar şöyle:
"Öncelikle, CHP'deki bu yargı sürecine dışarıdan bir müdahale olmadığının altını çizmek gerekiyor. Çünkü dava başvurusunu yapan kişiler, CHP üyesi olmak zorunda. Türk Medeni Kanunu'nun 83. maddesi açık: Bir genel kurul kararına itiraz edebilmek için, ilgili kuruluşa üye olmanız ve bu itirazı oy kullanmamış olsanız dahi 1 ila 3 ay içinde yapmanız gerekir. Yani özetle, bir parti ya da dernekle ilgili sorunlarınızı yargıya taşıyabilmeniz için o yapıya üye olmanız şarttır. Bu da sürecin tamamen CHP içindeki delege ve üyelerin şikâyetleriyle başladığını gösteriyor.
Zaten davayı açan isimler arasında yer alan Lütfü Savaş ve arkadaşları, CHP'nin kurultay delegeleri. Süreç tamamen CHP içerisindeki hukuk mücadelesinden ibaret."
Av. Hadi Dündar, CHP'de 15 Eylül'de görülecek olan Kurultay çavasından muhtemel ihtimalleri değerlendirdi:
Mutlak Butlan kararı çıkarsa:
1-) Kurultayın hukuken hiç yapılmamış olması anlamına geliyor
2-) Du durumda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, o tarihteki Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte göreve iade edilcek.
3-) İş başına gelmeleri için ise temyiz aşamalarımnın beklenmesi gerekiyor.
Kurultayın iptal kararı çıkarsa:
1-) İstanbul Kongresi'nde olduğu gibi mevcut yönetim görevden alınacak
2-) CHP yönetimine kayyum atanacak
3-) Yeni kurultayın tarihini bu yönetim belirleyecek.
Mahkeme kararları, Türk milleti adına verilir ve bu kararların tanınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Türk hukuk sisteminde, mahkeme kararını tanımamak ya da uygulamamak, suç teşkil eder.
"HEM DAVACILAR HEM DE VEKİLLERİ CHP İÇİNDEN"
Öte yandan Gazeteci Zafer Şahin ise şunları söyledi:
"Davacı Özlem Erkan, Gaziosmanpaşa ilçesinde il delegesi olarak seçilmiş bir isim. Ardından olaylı geçen İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik'in destekçisi olmuş ve Çelik'in listesinden kurultay delegesi seçilmiş. Davacı vekil Cevahir Kılıç ise Bağcılar'dan il delegesi olarak seçilmiş bir başka isim. Yani hem davacılar hem de vekilleri CHP içinden, hatta doğrudan bu süreçte aktif rol almış kişiler. Şikayet eden de, şikayet edilen de aynı yapıdan.
