CHP’de il kongresi iptal: Gözler 15 Eylül’e çevrildi! Şimdi ne olacak?

Mahkeme kararıyla İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası CHP'de kriz derinleşiyor. Kayyum yerine geçici olarak göreve getirilen Gürsel Tekin'den, parti tarafından 15 gün içinde yazılı savunma vermesi istendi. Öte yandan, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ve kamuoyunda tartışmalara yol açan kurultaya ilişkin dava, 15 Eylül'de görülecek. Süreç, parti içi muhalefetin iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. CHP'de yaşanan bu gelişmelerin perde arkası, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında ele alındı.

CHP Genel Merkezi'nden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Şener Çetin şu notları paylaştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti içi krizler bir türlü sona ermiyor. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri tedbiren görevden alındı. Ayrıca 196 delege de mahkeme kararıyla geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırılanların yerine mahkeme kararıyla İl Başkanı olarak Gürsel Tekin ve kurula Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ile Erkan Narsap "Geçici Kurul" olarak atandı.

Bu gelişme, CHP Genel Merkezi'nde adeta şok etkisi yarattı. Parti içinde soğuk rüzgarlar esiyor. Mahkemenin İstanbul İl Kongresi'ni iptal etme yönündeki kararı, tüm dikkatleri 15 Eylül'de gerçekleşecek olan davanın ikinci duruşmasına çevirdi. Söz konusu davanın ilk duruşması 26 Mayıs'ta görülmüştü.