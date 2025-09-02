CHP'de "İstanbul" kazanı kaynıyor! Kılıçdaroğlu-Tekin ittifakı mı? Özel istifaya mı hazırlanıyor?
İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verildi. Yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. Karar sonrası CHP'li Özgür Özel mahkemenin kararını yok saydıklarını belirterek "Gürsel Tekin'i ihraç ettik. Diğer 4 arkadaş görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz." dedi. Gürsel Tekin de Özel'in bu sözlerine yönelik, kendilerini ihraç edemeyeceklerini belirterek "Beter durumdasınız. En azından benden bir savunma alınmaz mı?" dedi. Tüm bu yaşananlara ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Bülent Erandaç "Doğrudan doğruya Gürsel Tekin CHP İl kongresini yapacak demektir. Bu aynı zamanda büyük kongre ile de bağlantılı. Bütün bu olayların merkezi İstanbul İl Kongresi’dir. İstanbul İl Kongresi’ni Ekrem İmamoğlu almak zorundaydı çünkü Kemal Bey garanti şekilde ilerliyordu." dedi. "Özgür Özel istifaya hazırlanıyor" iddiasına ilişkin de A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaaoğlu "Bugün istifa konusu Genel Merkez’de de konuşuldu ancak bunun siyasi olarak yanlış olacağı değerlendirmesi yapıldı. Çünkü Özel dedi ki 'Mutlak butlan kararı çıkarsa kolumu keserim, çıkmayacak böyle bir karar' dedi." şeklinde konuştu. Gazeteci Ekrem Kızıltaş da yaptığı değerlendirmede "Son yapılan kurultay akla geldiğinde Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki farkı düşündüğümüz düşük bir fark var ilk turda, dolayısıyla bu rakam çok ciddi rakam. Bunun iptal edilmesi büyük ihtimalle kurultayın iptal edilmesi anlamına da gelebilir. " dedi.
"TEKİN'İ İHRAÇ ETTİK"
MYK toplantısı sonrası CHP lideri Özgür Özel İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin skandal açıklamalarda bulunan mahkemenin kararını yok saydı. Özel "Gürsel Tekin'i ihraç ettik. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kuruluna verdik. Biz Gürsel Tekin'i değil, kayyum olan birini attık. Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir." dedi ve şu ifadeleri kullandı:
TEHDİT: GÖREVİ KABUL EDERLERSE ONLARI DA İHRAÇ EDERİZ
"Kanuna göre kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre ve CHP'li hiç kimse sarayın kurduğu bu kumpasın bir parçası olamaz. Parçası olanın partiden ilişkisini keseriz. Evet kendisini tedbirli şekilde yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partinden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur bir başkası olsa da olur. Diğer 4 arkadaşın açıklamalarını bilmiyoruz görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz."
GÜRSEL TEKİN: İHRAÇ EDEMEZSİNİZ
Özel'in ihraç kararına ilişkin açıklama yapan Gürsel Tekin, "AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz ondan daha beter durumdasınız. En azından benden bir savunma alınmaz mı?" ifadelerini kullandı.
CHP'nin 15 Eylül'deki şaibeli kurultay davasına da az bir süre kala bu yaşananlar tansiyonu yükseltti. Tüm bunlar konuşulurken Özgür Özel'in 15 Eylül öncesi istifa edip etmeyeceği de merak edilenler arasında yer alıyor. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Gazeteci Bülent Erandaç: Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesi 10 isimle ilgili Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ve Beyoğlu belediye başkanları ve altında bazı isimler var, iki de parti meclis üyesi var. Parti meclisi CHP'nin en önemli kurumu. Zaten o 2 parti meclisi üyesinin bulunması nedeniyle bu mahkemelerdeki 26. Asliye Hukuk yetkisizlik kararı verdi. 'Buna bakamam çünkü bu dolandırıcılık olayı rüşvet olduğu için ceza mahkemesi bakar' dedi.
GÜRSEL TEKİN CHP İL KONGRESİNİ YAPACAK
Parti il kongresi ile ilgili Gürsel Tekin'in yaptığı açıklamada önemi bir kısım var. 'Ben partiyi kongreye götüreceğim" diyor. Tabi kongreye götürecek ve biliyor ki uzayacak mahkeme, çünkü İstanbul'daki ceza mahkemesindeki davalar Ankara'dakiler ile bağlantılı olarak en az 3 sene devam eder kanaatinde hukukçular.
Doğrudan doğruya Gürsel Tekin CHP İl Kongresini yapacak demektir. Bu aynı zamanda büyük kongre ile de bağlantılı. Nasıl kemal Kılıçdaroğlu gelirse kongreye götürme durumu yine süre bakımında mahkemeler devam edeceği için 2-3 sene, aynı açıklamayı kemal bey de yapmıştı 'Ben gelince partiyi kongreye götüreceğim' demişti.
Bütün bu olayların merkezi İstanbul İl Kongresi'dir.İstanbul İl Kongresi'ni Ekrem İmamoğlu almak zorundaydı çünkü kemal bey garanti şekilde ilerliyordu. 80 il başkanı 125 vekilin 95'i kemal beyi destekliyor, Kemal beyi destekleyenleri sayısı 850 900 civarındaydı. Bunu eritmesi için İstanbul'u almak durumundaydı, İstanbul'da Cemal Canpolat'ı çıkardılar.
Ekrem Kızıltaş: İşlerin çok karıştığı bir aşamadayız.ünkü normalde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili süreyi gözlüyorduk. Bugünkü mahkemenin verdiği karar tedbir kararı. Yine 2023 Ekim ayında yapılan İstanbul İl Kongresi'nde karmaşık işlerin olduğu ve kazanamayacağı düşünülen isimlerin bir takım dış desteklerle, akçalı desteklerle birilerinin kazandığı, bununla alakalı CHP içinde gelen bir itirazla mahkemeye taşıyor. Şuanda mahkeme bu durumda savcılığın bir takım taleplerin bazılarını kabul edip İstanbul İl Yönetimini geçici olarak görevden aldı.
"KARAR KURULTAYIN İPTAL EDİLMESİ ANLAMINA DA GELEBİLİR"
Bu arada İstanbul'daki kurultayla alakalı ciddi manada önem taşıyacak İstanbul delegeliklerini de iptal etti. Konu CHP'de yaklaşım genellikle 'Biz doğru olduğunu düşündüğümüz her şeyi yaparız. Bize dokunulmaz. Partimiz içinde de gücü yetene yetene isteyen istediğine yapar. ' şeklinde bir anlayış var.
Son yapılan kurultay akla geldiğinde Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki farkı düşündüğümüz düşük bir fark var ilk turda, dolayısıyla bu rakam çok ciddi rakam. Bunun iptal edilmesi büyük ihtimalle kurultayın iptal edilmesi anlamına da gelebilir.
ÖZGÜR ÖZEL İSTİFAYA MI HAZIRLANIYOR?
İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi ve yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. Özgür Özel'in bu durum sonrası istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
A Haber canlı yayınına katılan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaaoğlu "Bugün istifa konusu Genel Merkez'de de konuşuldu ancak bunun siyasi olarak yanlış olacağı değerlendirmesi yapıldı. Çünkü Özel dedi ki 'mutlak butlan kararı çıkarsa kolumu keserim, çıkmayacak böyle bir karar" dedi. Bunun öncesinde istifa etmesi mutlak butlan kararının çıkacağının en net göstergesi olacak ve böyle bir şeyi kabullenmiş olacak daha doğrusu. O nedenle böyle bir kararı almayacağı ifade ediliyor. " dedi.
