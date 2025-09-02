CHP'de "İstanbul" kazanı kaynıyor! Kılıçdaroğlu-Tekin ittifakı mı? Özel istifaya mı hazırlanıyor?

CHP'de sular durulmuyor. İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. Bu karar sonrası CHP'de hareketlilik sürerken CHP Merkez Yönetim KuruluCHP Genel Merkezi'nde toplandı. Özgür Özel toplantı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

"TEKİN'İ İHRAÇ ETTİK"

MYK toplantısı sonrası CHP lideri Özgür Özel İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin skandal açıklamalarda bulunan mahkemenin kararını yok saydı. Özel "Gürsel Tekin'i ihraç ettik. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kuruluna verdik. Biz Gürsel Tekin'i değil, kayyum olan birini attık. Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

TEHDİT: GÖREVİ KABUL EDERLERSE ONLARI DA İHRAÇ EDERİZ

"Kanuna göre kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre ve CHP'li hiç kimse sarayın kurduğu bu kumpasın bir parçası olamaz. Parçası olanın partiden ilişkisini keseriz. Evet kendisini tedbirli şekilde yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partinden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur bir başkası olsa da olur. Diğer 4 arkadaşın açıklamalarını bilmiyoruz görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz."

GÜRSEL TEKİN: İHRAÇ EDEMEZSİNİZ

Özel'in ihraç kararına ilişkin açıklama yapan Gürsel Tekin, "AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz ondan daha beter durumdasınız. En azından benden bir savunma alınmaz mı?" ifadelerini kullandı.