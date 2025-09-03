CHP'de "mutlak butlan" krizi! Kılıçdaroğlu cephesinden flaş iddia: Karar çıkarsa göreve gelip partiyi kurultaya götürecek

A Haber - Ekran Görüntüsü

15 EYLÜL'DEKİ CHP KURULTAYI DAVASINDA MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA

- Kurultay hukuken hiç yapılmamış olması anlamına gelir.

-Bu durumda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu o tarihteki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile birlikte göreve iade edilecek.

-İş başına gelmeleri için temyiz aşamalarının beklenmesi gerekiyor.

KURULTAYIN İPTALİ KARARI ÇIKARSA

-İstanbul Kongresi'nde olduğu gibi mevcut yönetim görevden alınacak

-CHP yönetimine kayyum atanacak

-Yeni kurultayın tarihini bu yönetim belirleyecek

"İRADENİN SAKATLANMASINA BİNAEN KURULTAY İPTALİNE KARAR VERİLDİ"

Hukukçu Avukat Hadi Dündar ilk olarak 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimi'ne ilişkin aldığı kararı ve hukuki süreci sırasıyla anlattı:

Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 316'nci maddesinde dava açıldığı zaman dosya hakimin önüne geldiğinde basit yargılama sistemi neticesinde tarafları dinlemeye gerek kalmadan tedbir kararı alınır. Hakim dosyayı incelediğinde gerekli gördüğü takdirde bir tedbir kararı alması durumunda ya da reddetmesi halinde gerekçeli kararı belirtir. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 319'dan 368'e kadar olan kısımla ilgili bir tedbir kararı hükmetti. Hazırlanan iddianamede kurultayda iradenin sakatlanması, delegelerin tabir-i caizse satın alındığına binaen kurultayın iptal edilmesine karar verdi. Medeni Kanunu'nun 83. maddesinde iki bölümde anlatılan hususta 1 ya da 3 ay içerisinde usul ile ilgili itirazı varsa bunu belirtmesini, mutlak butlan ile ilgili ise ne zaman ortaya çıktığı zaman partinin istediği zaman diliminde başvuruda bulunabileceğini öngörüyor. Kanunlar o hakkı saklı tutuyor. Burada dayandırılan madde ise 83. maddenin 2'nci fıkrası. Yani burada mutlak butlanın olduğunu ve esas anlamında bu kurultayın gerçekleşmemesi gerektiğini belirtiyor. Esaslı hata olmasından dolayı kurultayın iptal edilmesini talebi var.