CHP'de "mutlak butlan" krizi! Kılıçdaroğlu cephesinden flaş iddia: Karar çıkarsa göreve gelip partiyi kurultaya götürecek
CHP İstanbul İl Kongresi'nin 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme tarafından CHP İl Yönetimi'ne Gürsel Tekin ve beraberindeki 4 ismin göreve getirilmesiyle muhalefet kanadı olağanüstü toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mahkeme kararı sonrası Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiğini açıklarken parti içerisinde 15 Eylül'de gerçekleşecek şaibeli kurultay davası paniği yaşanıyor. Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması durumunda Özgür Özel'in yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği konuşulurken, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında Hukukçu Avukat Hadi Dündar CHP'de olan süreci değerlendirdi. Öte yandan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu Kılıçdaroğlu cephesinde konuşulan son durumu aktararak "Gelen bilgilere göre 15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkacağı, Kılıçdaroğlu'nun göreve geleceği ve 1 yıllık süreçte kurultaya götüreceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun sonrasında ise aday olmayacağı ifade ediliyor." dedi.
CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği 38. İstanbul Olağan İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme kararın ardından yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararının ardından partisini olağanüstü toplarken Gürsel Tekin'i CHP'den ihraç etti ve mahkemenin kararını yok sayarak tehditlerde bulundu. CHP'de kazan kaynarken gözler 15 Eylül'de gerçekleşecek şaibeli kurultay davasına çevrildi. Davada olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda Özgür Özel'in görevden alınarak yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu getirileceği konuşuluyor. A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan Hukukçu Avukat Hadi Dündar, İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimi'nde aldığı kararı ve olası mutlak butlan kararı çıkması durumundaki süreci değerlendirdi.
15 EYLÜL'DEKİ CHP KURULTAYI DAVASINDA MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA
- Kurultay hukuken hiç yapılmamış olması anlamına gelir.
-Bu durumda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu o tarihteki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile birlikte göreve iade edilecek.
-İş başına gelmeleri için temyiz aşamalarının beklenmesi gerekiyor.
KURULTAYIN İPTALİ KARARI ÇIKARSA
-İstanbul Kongresi'nde olduğu gibi mevcut yönetim görevden alınacak
-CHP yönetimine kayyum atanacak
-Yeni kurultayın tarihini bu yönetim belirleyecek
"İRADENİN SAKATLANMASINA BİNAEN KURULTAY İPTALİNE KARAR VERİLDİ"
Hukukçu Avukat Hadi Dündar ilk olarak 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Yönetimi'ne ilişkin aldığı kararı ve hukuki süreci sırasıyla anlattı:
Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 316'nci maddesinde dava açıldığı zaman dosya hakimin önüne geldiğinde basit yargılama sistemi neticesinde tarafları dinlemeye gerek kalmadan tedbir kararı alınır. Hakim dosyayı incelediğinde gerekli gördüğü takdirde bir tedbir kararı alması durumunda ya da reddetmesi halinde gerekçeli kararı belirtir. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 319'dan 368'e kadar olan kısımla ilgili bir tedbir kararı hükmetti. Hazırlanan iddianamede kurultayda iradenin sakatlanması, delegelerin tabir-i caizse satın alındığına binaen kurultayın iptal edilmesine karar verdi. Medeni Kanunu'nun 83. maddesinde iki bölümde anlatılan hususta 1 ya da 3 ay içerisinde usul ile ilgili itirazı varsa bunu belirtmesini, mutlak butlan ile ilgili ise ne zaman ortaya çıktığı zaman partinin istediği zaman diliminde başvuruda bulunabileceğini öngörüyor. Kanunlar o hakkı saklı tutuyor. Burada dayandırılan madde ise 83. maddenin 2'nci fıkrası. Yani burada mutlak butlanın olduğunu ve esas anlamında bu kurultayın gerçekleşmemesi gerektiğini belirtiyor. Esaslı hata olmasından dolayı kurultayın iptal edilmesini talebi var.
"TEDBİR KARARINDA MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDER VE DAVA KABUL EDİLİRSE KARAR GEÇERLİ OLUR"
Bazı hukukçuların Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nu ya da Siyasi Partiler Kanunu'nun süreçte yetkili olduğunu ifade ettiğini fakat Türk Medeni Kanunu ve Türk Dernekler Kanunu'nun devreye girdiğini belirterek "Bazı hukukçular Türk Medeni Kanunu'nun 183. maddesinde yada Dernekler Kanunu çerçevesinde bunu değerlendirilemeyeceğini belirtiyorlar. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 14. maddesinde bir kurultay siyasi partinin meclisidir yani ana kademesidir diyor. 29. madde 121. maddelerde ise bu kurultaylarla ilgili karar alındığında Türk Medeni Kanunu ve Türk Dernekler Kanunu çerçevesinde bunu ele alınması gerektiğini belirtiyor. Burada kurulan hükümlerde CHP'nin kurultayı için gerekli olacağını ifade ediyor. Medeni Kanunu'nun 83. maddesinin 2. fıkrasına dayanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyi inceleyerek içeriğinde HTS kayıtları, ses kayıtları, bilirkişi raporları, SGK kayıtlarına bakarak kurultayda iradelerin sakatlandığını gösteren güçlü delillerin bulunduğu takdirde kesin karara yakın olabilecek şekilde kanaate varır ve bunun ismi tedbir kararıdır. Tedbir kararı geçici bir durumdur. Bu süreçte mahkeme devam eder ve ana karar verildiğinde eğer davayı kabul ederse geçerli olur, reddederse alınan tedbir kararı ortadan kaldırılır.
"MAHKEMENİN KARARINDAKİ ASIL AMAÇ CHP'NİN DÜZGÜN ŞEKİLDE YÖNETİLMESİDİR"
CHP'nin kurultay davasında 2 farklı tedbir kararı olduğunu belirten Dündar, "İlki İstanbul İl Kongresi'nin yönetimini görevden uzaklaştırdı ve 5 kişiden oluşan bir ekibi görevlendirdi. Mahkemenin burada CHP'de etkili olan, kurultayları yönetebilecek kapasitede olan şahısları ve CHP içerisinde yetkili ve görevli olan şahıslar olması gerekiyor ki İl Yönetimi'ni idare edebilecek durumda olabilmesi gerekir. Ana kısım CHP'nin düzgün bir şekilde yönetilmesidir. CHP'nin burada iradeye fesat karıştırılma, para alma verme iddiaları var ve bu iddiaları güçlendiren delillerin olduğu söylenirken hukuk sisteminde partinin korunması için tedbir alması gerekiyor. Burada kanunların asıl amacı partiyi koruma altına almaktır.
CHP kurultay davasındaki suçlamalarda; delege yakınlarının toplu ve tek olarak iş vaadi, oy karşılığı parayla ödeme, oy kullanırken fotoğraf çekme, delegelere telefon rüşveti, delegelere gıda kartı gibi iddialar İstanbul'da ve Ankara'daki iddianamenin içerisinde geçerken soruşturma dosyasında delillendirildi."
"ÖZGÜR ÇELİK VE EKİBİ SİYASİ YASAĞA GİREBİLİR"
Gazeteci Bülent Erandaç, mahkemede Özgür Çelik ve yönetiminin ceza davası yargılamasına da girdiğini belirterek "Her hâlükârda 1 ila 3 yıl arasında ceza alması durumunda siyasi yasağa da girmiş olacak. Bu sebeple İl Başkanı olma durumu yok. Diğer mahkemelerde tedbiren verilen kararlarda sonuç farklı noktalara gidebilir diye düşünebilir seyircilerimiz. Fakat bu durum ve Ceza davasında süreç farklıdır. Ekrem İmamoğlu ve 10 isim şaibeli kurultay soruşturmasında ceza alabilir. Söz konusu belgelerde Özgür Çelik ve ekibi başka türlü göreve gelme imkanı görülmüyor." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA GÖREVE GELECEK"
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu CHP'de olası bir mutlak butlan kararı çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden edindiği son bilgiyi paylaştı:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde tam bir ayrışma yaşanıyor. 15 Eylül'e yönelik mutlak butlan kararı çıkarsa ne olacak? tartışması yaşanıyor şuanda. Özgür Özel son katıldığı programda Ankara'daki 15 Eylül'deki mahkemeye yönelik 'Kimse kurultayı iptal etmeye cesaret edemez. Kurultayı yok hükmünde saymayı denesinler görelim' sözleri var. Mutlak butlan kararı verirse ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelirse ne olacak? Bu durumda CHP'den 'Direneceğiz' ve 'Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'e almayacağız' gibi sözler söylendi daha önce. Kılıçdaroğlu linç edildi bir anlamda sosyal medyada. Bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu susuyor fakat aldığımız son bilgiye göre Kılıçdaroğlu cephesinden gelen bilgilere göre 15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkacağı, Kılıçdaroğlu'nun göreve geleceği ve 1 yıllık süreçte kurultaya götüreceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun sonrasında ise aday olmayacağı belirtiliyor.
