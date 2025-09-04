CHP'de krizin adı şaibeli kurultay davası! 15 Eylül'de ne sonuç çıkacak? | Türk siyasetini paranın gücüyle enfekte edecek süreci başlattılar
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından gözler 15 Eylül’de gerçekleşecek şaibeli kurultay davasına çevrildi. CHP’de kriz üstüne kriz yaşanırken İstanbul yönetimi için alınan karar 38. Olağan Kongresi’nin iptaline neden olur mu? İstanbul kararı ana davayı nasıl etkiler? A Haber‘de uzman isimler CHP’de yaşanan gelişmeleri ve dava sürecini değerlendirdi. Gazeteci Zafer Şahin yaşanan süreçte CHP'nin, Ekrem İmamoğlu ile vedalaşacağını belirtirken parti içerisindeki bazı milletvekillerinin mevcut yönetimle çatışma yaşadığını belirtti. Şahin, CHP'deki para kulelelerine atıfta bulunarak "Asıl amaç parti siyaseti ve partiyi ele geçirmek değil, partiden sonra Türk siyasetini paranın gücüyle enfekte edecek bir süreci başlattılar." ifadelerini kullandı.
İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından ana muhalefette kanadında kazan kaynamaya devam ediyor. Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'i partiden ihraç ettiğini duyururken diğer 4 CHP'li isme tehditler savurarak mahkemenin kararını kabul etmeleri durumunda CHP'den ihraç edileceklerini söyledi. CHP'de yaşanan İstanbul krizinin ardından gözler 15 Eylül'de yapılacak şaibeli kurultay davasının çevrilirken mahkemeden hangi karar çıkacak? Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla Özel'in yerine yeniden mi CHP'ye gelecek? Süreçte neler olacak? A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan uzmanlar olası senaryoları masaya yatırarak süreci değerlendirdi.
"CHP İMAMOĞLU İLE VEDALAŞIYOR"
Gazeteci Zafer Şahin: Özgür Özel'in dün yaptığı açıklamalara bakıldığında 'Ben aday olmam' diyor ama bir yandan da 'Aday olabilirim' mesajı veriyor. Yani bu sürecin genel toplamında kaybedeni kim dersen Ekrem İmamoğlu gözüküyor. CHP yavaş yavaş Ekrem İmamoğlu'ndan vedalaşıyor gibi bir durum söz konusu. Siyaseten taşınabilecek bir yük olmaktan çıkmış görünüyor.
"CHP'DE BUNDAN SONRA BENZER ÇIKIŞLAR GÖRECEĞİZ"
Bundan sonraki süreçte CHP'lilerin bazıları yaşanan yolsuzluk operasyonlarını ve ortadaki iddialara binaen 'Neden siyasi kariyerimi bunun üzerine kuruyorum.' diyorlar. Ya da 'Aziz İhsan Aktaş ile iş yapanlar düşünsün ben niye bunu savunmak zorundayım.' gibi sözler söyleniyor. Bundan sonraki süreçte bu gibi çıkışların daha görülür olacağını göreceğiz. O aşamaya geldik bugün Kılıçdaroğlu asla gelemez diyenlerin yavaş yavaş kendilerine yeni rotalar arayacağını görürüz.
"TÜRK SİYASETİNİ PARANIN GÜCÜYLE ENFEKTE EDECEK SÜRECİ BAŞLATTILAR"
Milletvekillerinin statüsüne göre gıda kartı dağıttılar. Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu tür işleri eski Ataşehir Belediye Başkanı ve İzmir gibi büyük ilçe belediyeleri üzerinden yapıyordu. O zamanlar bizlere Battal İlgezdi'nin delegeler üzerinde ne kadar büyük bir güce sahip olduğu anlatılıyordu. Sonra Battal İlgezdi'den daha fazla maddi imkanına sahip bir Büyükşehir Belediye Başkanı piyasaya çıktı. Bu sefer parti siyasetini o dizayn etmek istedi ama ellerini yüzlerine bulaştırdılar. Burada biraz kantarın topuzu fena halde kaçtı. Çünkü asıl amaç parti siyaseti ve partiyi ele geçirmek değil, partiden sonra Türk siyasetini paranın gücüyle enfekte edecek bir süreci başlattılar.
"YURT DIŞINDAN TAKVİYELİ EKİP GİBİ GÖZÜKÜYOR"
Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar: Özgür Özel birinin yerine şaibeli olarak geldi ve birinin desteğiyle geldi. İmamoğlu ve ekibi iddianamede örgütlü bir suç şebekesi olarak ifade ediliyor. İrtikap, rüşvet, yabancı büyükelçilerle temaslar var Özgür Özer'in ve yabancı basına beyanatları var. Bu ekip sadece yurt içinde oluşmuş bir ekip değil dışarıdan da takviyeli bir ekip gibi gözüküyor.
