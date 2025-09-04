CHP’de krizin adı şaibeli kurultay davası! 15 Eylül’de ne sonuç çıkacak? | Türk siyasetini paranın gücüyle enfekte edecek süreci başlattılar

İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından ana muhalefette kanadında kazan kaynamaya devam ediyor. Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'i partiden ihraç ettiğini duyururken diğer 4 CHP'li isme tehditler savurarak mahkemenin kararını kabul etmeleri durumunda CHP'den ihraç edileceklerini söyledi. CHP'de yaşanan İstanbul krizinin ardından gözler 15 Eylül'de yapılacak şaibeli kurultay davasının çevrilirken mahkemeden hangi karar çıkacak? Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla Özel'in yerine yeniden mi CHP'ye gelecek? Süreçte neler olacak? A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan uzmanlar olası senaryoları masaya yatırarak süreci değerlendirdi.

"CHP İMAMOĞLU İLE VEDALAŞIYOR"

Gazeteci Zafer Şahin: Özgür Özel'in dün yaptığı açıklamalara bakıldığında 'Ben aday olmam' diyor ama bir yandan da 'Aday olabilirim' mesajı veriyor. Yani bu sürecin genel toplamında kaybedeni kim dersen Ekrem İmamoğlu gözüküyor. CHP yavaş yavaş Ekrem İmamoğlu'ndan vedalaşıyor gibi bir durum söz konusu. Siyaseten taşınabilecek bir yük olmaktan çıkmış görünüyor.