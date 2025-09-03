CHP’de büyük kongre sancısı! İstanbul kararı sonrası CHP’yi neler bekliyor?

Ekran görüntüsü / A Haber

DÜNKÜ KARARIN ANLAMI NEDİR?

Dünkü kararın çok tartışmalı olan kısmını ben öncelikle şöyle bir netleştirmek isterim. YSK kararları bağlayıcıdır. YSK kararlarına karşı evet itiraz yolu kapalıdır. Ancak Yüksek Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu kararlarının bağlayıcılığı anayasada genel seçimler, mahalli idari ve merkezi yönetim seçimlerine ilişkin kararların bağlayıcılığı ve kararların itiraz yolu kapalı oluşu buna ilişkin düzenlemenin amacı genel seçimlere yönelik olması nedeniyledir. Yoksa Siyasi Partiler Kanunu'nun 122. maddesinde açıkça şunu yazmazdı; Siyasi Partiler Kanunu'nun 122. maddesinde der ki: Bu kanunda yer almayan bazı hususlar Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'na göre kanununun aykırı olmayan hükümleri uygulanır der. Şimdi bir Siyasi Partiler Kanunu'nda Dernekler Kanunu'na atıf yapıyorsa derneklerle siyasi partileri kişilik olarak, tüzel kişilik olarak aynı kefeye koymasından kaynaklanıyor.

Dernek yönetimlerinin, kurullarının seçilme biçimiyle siyasi partilerin il, ilçe ve Genel Merkez organlarının seçiminde meydana gelen herhangi bir usulsüzlük Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'na yapılan atıf nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanındadır. İtiraz yolu mümkündür. Bunun aksini söylemek, örneğin ilçe seçiminde ilçe başkan adayının bütün delegeleri tehdit ederek kendisine oy verdirttiği konusunda bir iddianın ortaya atılıp ispatlanması halinde delegelerin tamamının yakınını tehdit etmiş bir ilçe başkanının görevine devam edeceği sonucu çıkartmak gibi bir şey olur. Bu gerçekten demokrasinin özü olan seçme ve seçilme hakkının tamamını ortadan kaldırmak olur. Yani ben bunu hukuken bu değerlendirmeyi yapan meslektaşlarımın bu değerlendirmeleri karşısında vatandaşlarımızın aklında soru işareti kalmasın diye bu örneği veriyorum. YSK kararlarına evet itiraz yolu kapalıdır ancak bu genel seçimler, mahalli idari seçimler ve bu seçimlere ilişkin seçim sonucunun kesin ilan edilmesi nedeniyle çıkan anayasal bir kurum olan YSK kararlarının bağlayıcılığıyla ilintilidir.