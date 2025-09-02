02 Eylül 2025, Salı
Mahkeme kararını verdi: CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Yönetim görevden alındı

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 15:36 Güncelleme: 02.09.2025 17:04
İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. Karar sonrası CHP MYK olağanüstü toplantı kararı alırken Gürsel Tekin yaptığı açıklamada CHP'yi CHP'lilerin yöneteceğini ve üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.

İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, önemli bir karar verdi. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti.

17:04 02 Eylül 2025

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

 

 

16:56 02 Eylül 2025

HAPİS İSTEMİ

CHP İstanbul il başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu eski Belediye Başkanı İnan Güney,  Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 10 partilinin üç yıla kadar hapsi istendi. 

 

16:03 02 Eylül 2025

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

Gürsel Tekin yaptığı açıklamada "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.

15:50 02 Eylül 2025

CHP YÖNETİMİ TOPLANIYOR

CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacak.

15:45 02 Eylül 2025

KAYYUM ATANDI! GÜRSEL TEKİN...

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi.

15:40 02 Eylül 2025

CHP İSTANBUL KONGRESİ İPTAL

İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, önemli bir karar verdi. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

 

