Mahkeme kararını verdi: CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Yönetim görevden alındı
İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. Karar sonrası CHP MYK olağanüstü toplantı kararı alırken Gürsel Tekin yaptığı açıklamada CHP'yi CHP'lilerin yöneteceğini ve üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.
İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, önemli bir karar verdi. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti.
CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.
HAPİS İSTEMİ
CHP İstanbul il başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu eski Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 10 partilinin üç yıla kadar hapsi istendi.
"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"
Gürsel Tekin yaptığı açıklamada "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.
CHP YÖNETİMİ TOPLANIYOR
CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacak.
KAYYUM ATANDI! GÜRSEL TEKİN...
Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi.
CHP İSTANBUL KONGRESİ İPTAL
İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, önemli bir karar verdi. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
- MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ-AYETLİ 2025 | Büyüklere, aileye, sevdiklerinize kandil mesajları: Instagram, Facebook, WhatsaApp
- BİM 2-5 Eylül 2025 aktüel ürünleri listelendi: Buhar kazanlı ütü 4.990 TL, ekmek kızartma makinesi 999 TL'den satışta...
- Mevlid Kandili'nde ne oldu, neden önemli? Mevlid kelimesinin anlamı nedir? İşte bu mübarek gecenin önemi ve faziletleri
- Mevlid Kandili’nde Okunması Faziletli DUA ve SURELER | Mevlid Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunur? ARAPÇA-TÜRKÇE
- Türkiye’de çalışanlarını en çok mutlu eden şirketler belli oldu: 2025'te THY, TUSAŞ ve daha birçok firma listede...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru takvimi 2025-2026
- e-Devlet’ten dev yenilik: Elektrik arızalarını artık tek tıkla bildirebileceksiniz! Peki nasıl çalışıyor?
- Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?
- İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- Yarın Kandil mi, ne kandili? Mevlid Kandili eylül ayının kaçında, hangi tarihte?