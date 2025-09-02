CHP İstanbul Kongresi iptal edildi! Hangi kararlar alınacak? A Haber ekipleri bölgede: CHP Genel Merkezi'nde şok etkisi yarattı
CHP İstanbul kongresi iptal edildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti . Detayları CHP İstanbul il Başkanlığı önünde A Haber muhabiri Erşan Karaca, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.
CHP İstanbul kongresi iptal edildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti. Öte yandan usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame de kabul edildi. Detayları CHP İstanbul il Başkanlığı önünde A Haber muhabiri Erşan Karaca, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.
"CHP GENEL MERKEZİ'NDE ŞOK ETKİSİ YARATTI"
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ise CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Şu sıralarda olağanüstü MYK toplanıyor. MYK Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin verilen karar bomba etkisi yarattı. Çünkü böylesi bir karar beklenmiyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Genel Merkez'deydi. Bu haberi de Genel Merkez'den aldı. CHP etkinliklere hazırlanırken bu programlara ilişkin görüşmelere hazırlanıyordu. Bilindiği gibi 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu böylece 4 ve 9 Eylül arasında çeşitli etkinlikler yapılacak. İşte bunlar Genel Merkez'de konuşuluyordu. Bir taraftan da 11 Eylül'de nasıl bir karar değerlendirmesi yapılıyordu. Şöyle ki 15 Eylül'de de Cumhuriyet Halk Partisi'ne de 38. olan Kurultayı'nın iptal edilip edilmeyeceği merak konusuydu CHP'lilerin şikayetleri ve başvuruları üzerine bu dava başlamıştı. İşte o davada da 15 Eylül'de 1 karar çıkması bekleniyordu bu davaya aslında gözler çevrilmişti. İstanbul İl Kongresinden şu sıralar herhangi bir karar beklenmiyordu. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şok etkisi yaratmış durumda. Şu sıralarda MYK toplandı sonrasında bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Şu dakikaya kadar da Özgür Özel herhangi bir açıklama yapmadı. Büyük kongre davasına etkiler mi etkilenmez mi sorusu merak ediliyordu? Kuşkusuz ve etkiler. Çünkü 276 oy farkı Özgür Özel kazanmıştı".
" YOĞUN BİR KALABALIK VAR."
CHP İstanbul il Başkanlığı önünde detayları A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.
Karaca'nın açıklamaları şöyle: "Tarih yaprakları 8 Ekim 2023 tarihlerini gösteriyordu ve CHP il kongresi hakkında bir mahkeme kararı vardı. Ve geçtiğimiz saatlerde ise mahkeme kararı açıklandı ve aynı zamanda kongrenin iptali gerçekleştirildi. Ve toplamda 196 delegenin aynı zamanda görevden uzaklaştırılması karar verildi. Ve bizler de şu anda CHP'nin il binasının önündeyiz. Arkamda gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık var. Burada şu anda İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklama yaptığını söyleyebiliriz. Mahkeme il başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. asliye hukuk Mahkemesi verdi. Delegeler görevden uzaklaştırıldı. Toplamda 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı kararı verildi. Mevcutta yürüyen kongre sürecinin de şu anda durulmasına karar verildi. Özgür Çelik ise yaptığı ilk açıklamada henüz kendisine kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyledi. Bir meseleyi anlamaya çalıştıklarını söyledi.
