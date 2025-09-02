CHP İstanbul Kongresi iptal edildi! Hangi kararlar alınacak? A Haber ekipleri bölgede: CHP Genel Merkezi'nde şok etkisi yarattı

17:16 02 Eylül 2025

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ise CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Şu sıralarda olağanüstü MYK toplanıyor. MYK Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin verilen karar bomba etkisi yarattı. Çünkü böylesi bir karar beklenmiyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Genel Merkez'deydi. Bu haberi de Genel Merkez'den aldı. CHP etkinliklere hazırlanırken bu programlara ilişkin görüşmelere hazırlanıyordu. Bilindiği gibi 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu böylece 4 ve 9 Eylül arasında çeşitli etkinlikler yapılacak. İşte bunlar Genel Merkez'de konuşuluyordu. Bir taraftan da 11 Eylül'de nasıl bir karar değerlendirmesi yapılıyordu. Şöyle ki 15 Eylül'de de Cumhuriyet Halk Partisi'ne de 38. olan Kurultayı'nın iptal edilip edilmeyeceği merak konusuydu CHP'lilerin şikayetleri ve başvuruları üzerine bu dava başlamıştı. İşte o davada da 15 Eylül'de 1 karar çıkması bekleniyordu bu davaya aslında gözler çevrilmişti. İstanbul İl Kongresinden şu sıralar herhangi bir karar beklenmiyordu. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şok etkisi yaratmış durumda. Şu sıralarda MYK toplandı sonrasında bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Şu dakikaya kadar da Özgür Özel herhangi bir açıklama yapmadı. Büyük kongre davasına etkiler mi etkilenmez mi sorusu merak ediliyordu? Kuşkusuz ve etkiler. Çünkü 276 oy farkı Özgür Özel kazanmıştı".