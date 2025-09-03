Gürsel Tekin A Haber’e konuştu: Üyelikten istifa ettim demedim ben CHP’liyim

CHP'LİLERE TEPKİ: HIRSIZLIĞIM ARSIZLIĞIM YOK

Gürsel Tekin'le ilgili yapılan bir açıklama, bir iddia daha vardı dün hatırlayacaksınız ki; Gürsel Tekin'in üyelik aidatını dün ödediği yönünde iddialar vardı. Kendisine bu soruyu da yönelttim ve kahkaha atarak neredeyse diyebilirim '42 yıllık Gürsel Tekin'de bunu mu buldunuz bula bula? Hırsızlığım yok, arsızlığım yok. Oturmuşlar aidat ödemesini konuşuyorlar. Aidat ödemek suç mu' açıklaması yaptı ve altını ısrarla çizerek 'kimsenin tarafı değilim' dedi. Peki dedim, 'olur da göreve başlarsanız bir zorluk çıkarılırsa buna karşı hazırlıklı mısınız? Nasıl bir yol izleyeceksiniz?' diye sordum. 'Girişte zorluk çıkaracaklarını düşünmüyorum' dedi.

Gürsel Tekin A Haber'e konuştu (A Haber ekran görüntüsü)

"İSTİFA ETTİM DEMEDİM BEN CHP'LİYİM"

'İstifa etti, etmedi' tartışmaları yine gündemdeki konulardan bir tanesiydi. CHP'den istifa etti etmedi tartışmaları vardı. 'Ben üyelikten istifa etmedim. CHP'ye verdiğim dilekçede de istifa dilekçesinde de üyelikten istifa ediyorum demedim. Partimi kalbime gömüyorum. Hatta bununla ilgili de üyeliğimi kalbime gömüyorum. Bununla ilgili de bir tweetim vardı' açıklaması yaptı. Hemen o tweeti de hatırlatalım isterseniz. Gürsel Tekin 13 Şubat 2024 tarihinde bir tweet paylaşmıştı ve 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programlarında yer almaktadır ama son zamanda yaşananlar bunlardan çok uzaklaşmış durumdadır' açıklaması vardı. 'Türkiye'de iktidar olma ve hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve Sosyal Demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış bir CHP' diye başlamıştı bu tweetine. 'Objektif koşul, liyakat ve ehliyet yok. Parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme çok fazla' eleştirilerinde bulunmuştu. 'Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta halkın içinde, Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. Gençlik yıllarımdan beri hayatını adadığım ilkelerini kalbime gömdüm' açıklamasında bulunmuştu Gürsel Tekin.

'Kalbime gömdüğüm CHP'den istifa etmek zorunda kaldım uğruna hayatımı adadığım ilkeler için de çalışmaya devam edeceğim' demişti. 'İstifa dilekçemde de bir istifa değil bunu kalbime gömüyorum açıklamasında bulundum' dedi.