Gürsel Tekin A Haber'e konuştu: Üyelikten istifa ettim demedim ben CHP'liyim
Kalbime gömdüğüm CHP’den istifa etmek zorunda kaldım uğruna hayatımı adadığım ilkeler için de çalışmaya devam edeceğim demişti. İstifa dilekçemde de bir istifa değil bunu kalbime gömüyorum açıklamasında bulundum dedi.
CHP İstanbul kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. İl başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı. Gürsel Tekin, il başkanı olarak atandı.
CHP İstanbul başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin partiden ihraç edildikten sonra A Haber'e konuştu.
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu detayları aktardı.
"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Neredeyse 20 saate yakın bir süredir Türkiye Gürsel Tekin'i konuşuyor. Gürsel Tekin'e ulaşmaya çalışıyor. Biz nihayet kendisine ulaşabildik ve son 20 saat içinde yaşananları konuşma fırsatımız oldu. Öncelikle tabii ki bu kararı sorduk. CHP il başkanlığı görevine atanmasıyla ilgili görüşlerini sordum kendisine. 'Görevimin başındayım, planlamalarımızı yapıyoruz' açıklamasında bulundu.
"KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"
Dün apar topar Gürsel Tekin'in bir ihraç kararı yaşanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı bu kararı. MYK'da yaptıkları toplantılar sonrasında ihraç edildiğini duyurmuştu. İhraç kararını sordum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz dedim. 'İhraç kararını ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Benim ve arkadaşlarımın amacı birlikteliği sağlamaktır. Partinin birbirinden ne kadar kopuk olduğu ortadadır ve biz artık bu beraberliği sağlamak istiyoruz' dedi. 'Parti içinde şu gruba ya da bu gruba hiçbir zaman dahil olmadım. Her zaman partim için çalıştım açıklamasında' bulundu.
CHP'LİLERE TEPKİ: HIRSIZLIĞIM ARSIZLIĞIM YOK
Gürsel Tekin'le ilgili yapılan bir açıklama, bir iddia daha vardı dün hatırlayacaksınız ki; Gürsel Tekin'in üyelik aidatını dün ödediği yönünde iddialar vardı. Kendisine bu soruyu da yönelttim ve kahkaha atarak neredeyse diyebilirim '42 yıllık Gürsel Tekin'de bunu mu buldunuz bula bula? Hırsızlığım yok, arsızlığım yok. Oturmuşlar aidat ödemesini konuşuyorlar. Aidat ödemek suç mu' açıklaması yaptı ve altını ısrarla çizerek 'kimsenin tarafı değilim' dedi. Peki dedim, 'olur da göreve başlarsanız bir zorluk çıkarılırsa buna karşı hazırlıklı mısınız? Nasıl bir yol izleyeceksiniz?' diye sordum. 'Girişte zorluk çıkaracaklarını düşünmüyorum' dedi.
"İSTİFA ETTİM DEMEDİM BEN CHP'LİYİM"
'İstifa etti, etmedi' tartışmaları yine gündemdeki konulardan bir tanesiydi. CHP'den istifa etti etmedi tartışmaları vardı. 'Ben üyelikten istifa etmedim. CHP'ye verdiğim dilekçede de istifa dilekçesinde de üyelikten istifa ediyorum demedim. Partimi kalbime gömüyorum. Hatta bununla ilgili de üyeliğimi kalbime gömüyorum. Bununla ilgili de bir tweetim vardı' açıklaması yaptı. Hemen o tweeti de hatırlatalım isterseniz. Gürsel Tekin 13 Şubat 2024 tarihinde bir tweet paylaşmıştı ve 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programlarında yer almaktadır ama son zamanda yaşananlar bunlardan çok uzaklaşmış durumdadır' açıklaması vardı. 'Türkiye'de iktidar olma ve hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve Sosyal Demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış bir CHP' diye başlamıştı bu tweetine. 'Objektif koşul, liyakat ve ehliyet yok. Parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme çok fazla' eleştirilerinde bulunmuştu. 'Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta halkın içinde, Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. Gençlik yıllarımdan beri hayatını adadığım ilkelerini kalbime gömdüm' açıklamasında bulunmuştu Gürsel Tekin.
'Kalbime gömdüğüm CHP'den istifa etmek zorunda kaldım uğruna hayatımı adadığım ilkeler için de çalışmaya devam edeceğim' demişti. 'İstifa dilekçemde de bir istifa değil bunu kalbime gömüyorum açıklamasında bulundum' dedi.
"BEN HUKUKÇU DEĞİLİM"
Ve 15 Eylül'deki ana davayı sordum aslına bakarsanız. Çünkü herkes şu anda nefesini tuttu 15 Eylül'de çıkacak kararı bekliyor bir yandan da. 15 Eylül'de yapılacak olan CHP büyük kurultayı ile ilgili davanın da benzer şekilde sonuçlanacağı iddia ediliyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda dedim. 'Ben hukukçu değilim' dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
Peki Kemal Bey'le bir görüşmeniz oldu mu? Kemal Bey'le hiç temasa geçtiniz mi dedim. 'Kemal Bey'le de hiç görüşmedim' açıklamasında bulundu. 'Benim CHP'liliğimi kimse tartışamaz' dedi.
ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
Genel Başkan'la görüştünüz mü diye sordum. Özgür Özel ya da CHP tarafından herhangi bir iletişim sağlandı mı sizinle bir kanal yoluyla iletişime geçildi mi dedim. 'Hiç kimse benim CHP'liliğimi zaten tartışamaz. Genel Başkan'la da yakın temasımız oldu yıllarca. Benim karakterimi, kişiliğimi iyi bilir. O gruba ya da bu gruba yakın bir insan değilim. Sadece ve sadece hayatım boyunca 42 yıllık CHP'liliğim boyunca 6 oka sadık kaldım' dedi. 'Keza arkadaşlarım da aynı şekilde tertemiz ilçe başkanlarıdır' dedi.
'Kimse bizi herhangi bir gruba dahil etmeye çalışmasın' açıklamasında bulundu.
