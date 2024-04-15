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Irak'ta PKK'ya büyük darbe! MSB duyurdu: 12 terörist daha avlandı

Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
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Irak’ta PKK’ya büyük darbe! MSB duyurdu: 12 terörist daha avlandı

Son dakika haberine göre MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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