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Kandil ve DEM Parti'nin adayı Ekrem İmamoğlu! İYİ Parti de sırt dönünce elleri iyice güçlendi! İşte Kandil'in talepleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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Kandil ve DEM Parti’nin adayı Ekrem İmamoğlu! İYİ Parti de sırt dönünce elleri iyice güçlendi! İşte Kandil’in talepleri...

Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken CHP ile İYİ Parti arasında köprüler atılırken Özgür Özel yönetimi tamamen PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye yanaştı. Türkiye düşmanlarının elini öperek pozlar veren Özel, DEM Parti ile pazarlık masasına oturdu. Ekrem İmamoğlu ise Akşener ile büyük bir gerginlik yaşarken yerel seçimlerde Kandil'in onayına muhtaç hale geldi. DEM Parti, İstanbul'da İmamoğlu'na sonsuz verecekken bunun karşılığında CHP'den 4 ilçe başkanlığı istedi. İmamoğlu'nun en büyük destekçisi İYİ Parti'nin kenara çekilmesinden cesaret bulan DEM Parti'nin eli iyice güçlendi. İşte detaylar...

CHP'de yaşanan koltuk değişimine rağmen Özgür Özel de tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in kapısından ayrılmıyor. Cumhurbaşkanlığı HEDEPKK desteğine rağmen hezimetten kaçamayan CHP yeniden bugünün DEM Partisi'yle ittifak arayışında.

ÖZGÜR'DEN KANDİL'E ÖZEL YANLAMA

Özgür Özel göreve geldiği ilk andan itibaren Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye yanlamaya devam ederken yaptığı açıklamalarla da gündem oluyor.

"ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIM" DİYEREK İLK SİNYALİ VERDİ

Özel "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.

DEM PARTİ'NİN AYAĞINA GİTTİ

Yaptığı açıklamalarla Kandil'in gönlünü kazanan Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederek diyaloğun süreceğini belirtti. Ziyaret sonrası konuşan Özel "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.

MYK KARARLARI AÇIKLANDI

Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'nin yerel seçimlerde hangi yolu izleyeceği ve İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı merak edilirken Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan MYK kararlarını açıkladı.

"ADAY ÇIKARMA KONUSUNDA GÖRÜŞTÜK"

DEM Parti için yerel seçimler sadece bir seçim değil çok daha fazlası. Önümüzde çok önemli bir yerel seçime hazırlanıyoruz. Türkiye'nin her yerinde aday çıkarma konusunda görüşmeler yaptık.

"MÜZAKELERE VE GÜÇ BİRLİKLERİYLE İLERLEYECEĞİZ"

Çok sayıda il ve ilçede yeni kazanımlar sağlayacağız. Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız.

"BİZ MÜZAKERE PARTİSİDİR"

DEM Parti bir müzakere partisidir. Kent uzlaşısı ile ortaklaşma fırsatı var. Yeni karşılaşmalar için fırsat olabilir. Bir demokrasi kavşağında buluşacağız.

İSTANBUL KARARI

Güç birlikleri kurarar ilerleyeceklerini kaydeden Doğan, Türkiye'nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri açıkladı. Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı kentler şöyle: Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; Antalya'nın Kepez ilçesi; Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri; İstanbul'un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri; Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri; Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri; Kocaeli'nin Dilovası ilçesi; İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri; Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri; Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi; Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri."

DEM Parti ile bu derece yakınlaşan ve İYİ Parti ile köprüleri atan CHP'de diğer yandan İstanbul telaşı başladı. Özellikle Ekrem İmamoğlu, Akşener'e sert yanıt verse de Akşener'i yeniden yanına çekmek istiyor.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi kaleme aldığı köşe yazısında İstanbul özelinde Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti ile olan ilişkisine değindi.

BATIDA ADAY ÇIKARMAMA KARARI

PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Partisi, seçimlerde her yerde aday çıkarma kararı almıştı. O, DEM Parti'nin kararıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de benzer süreç yaşanmıştı. HDP, cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı almıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bunu ilan etmişti. Hatta Selahattin Demirtaş 3 kez adaylık başvurusu yapmıştı. Ama Kandil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi kararı alınca HDP'ye kuzu kuzu işbirliği yapmaktan başka bir seçenek kalmamıştı. Hatta Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gizli anlaşmaya rağmen... Yerel seçimlere giderken her yerde aday çıkarma kararı alınınca bekleyip 'Esas patron ne diyecek?' demiştim. Özgür Özel'in il bazlı seçim işbirliği teklifinden sonra DEM Parti yeniden toplandı. Batıda büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında aday çıkarmama kararı aldılar. Yerel seçim olması nedeniyle diğerinden farklı olarak batıda 27 ilçede belediye başkan adayı çıkaracaklarını ilan ettiler.

Demek ki Kandil ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılan pazarlık böyle sonuçlanmıştı.

İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERECEKLER

DEM Parti, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek. Ancak batıda ilçe belediye başkanlığı almak istiyorlar. Çünkü başta ABD olmak üzere Batı dünyasına 'Biz sadece bölgede seçim kazanmıyoruz, Türkiye'nin batısında da belediye başkanlıkları kazanıyoruz' mesajını vermek istiyorlar.

İSTEDİĞİ İLÇELER

DEM Parti'nin İstanbul'da iki belediye başkanlığı istediği söyleniyordu. Biri Esenyurt, diğeri Sultangazi olarak gelmişti kulağıma. DEM Parti bu sayıyı 4'e çıkardı. Esenyurt, Adalar, Sancaktepe ve Sultangazi'de aday çıkarma kararı aldılar.

PKK'nın İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya'da ilçe belediye başkanlığı istediği söyleniyordu. İYİ Parti'nin çekilmesiyle birlikte elleri iyice güçlendi. İstanbul'da 2'den 4'e çıktılar.

İYİ PARTİ'DEN YOKSUN GİRECEK

2019 yerel seçimlerinde CHP'den sonra Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçisi İYİ Parti'ydi. İYİ Parti'nin İstanbul'daki oy oranı yüzde 8. Bu seçimlere İYİ Parti desteğinden yoksun olarak girecek.

İMAMOĞLU İÇİN MİLLİYETÇİ OYLAR TEHLİKEDE

İstanbul'da seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir Karadeniz varlığı söz konusu. Geçen seçimlerde başta Trabzonlular olmak üzere Karadenizlilerin bir kısmının "Bizim uşak" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu destekledikleri biliniyor. İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde HDP'ye çok yakın gözükmesi Karadenizlileri rahatsız etti. Bu seçimde bir de sadece CHP-DEM ittifakı olursa milliyetçi duyguları ağır basan Karadenizliler, İmamoğlu'na kırmızı bayrak gösterebilir.

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