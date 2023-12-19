Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'den CHP'ye yeşil ışık! DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkaracağı ilçeler belli oldu
Kandil'in siyasi kolu DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada yerel seçimlere ilişkin aldıkları kararları açıkladı. Doğan yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadelerini kullanarak CHP'ye ittifak için kapıyı açtı.
CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrasında Ekrem İmammoğlu desteğiyle koltuğa oturan Özgür Özel göreve geldiği ilk günden itibaren PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile ilişkilerini güçlendirme yoluna gitti. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özel bununla da yetinmeyip DEM Parti'yi ziyarete giderek yerel seçimler için oy dilendi.
"ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM"
Özel bu tavrının yanında kullandığı "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.
"ÖZEL" ZİYARET
Yaptığı açıklamalarla Kandil'in gönlünü kazanan Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederek diyaloğun süreceğini belirtti. Ziyaret sonrası konuşan Özel "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.
DEM PARTİ'DEN CHP'YE YEŞİL IŞIK
Diğer yandan DEM Parti'de yerel seçimlere yönelik toplantılar sürerken bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede "çeşitli işbirlikleri ve güç birlikleri kurulacağı" ifade edilirken "kent uzlaşısı zeminini oluşturmak" ise öncelikli görev olarak sayıldı.
MYK KARARLARI AÇIKLANDI
Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'nin yerel seçimlerde hangi yolu izleyeceği ve İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı merak edilirken Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan MYK kararlarını açıkladı.
"ADAY ÇIKARMA KONUSUNDA GÖRÜŞTÜK"
DEM Parti için yerel seçimler sadece bir seçim değil çok daha fazlası. Önümüzde çok önemli bir yerel seçime hazırlanıyoruz. Türkiye'nin her yerinde aday çıkarma konusunda görüşmeler yaptık.
"MÜZAKELERE VE GÜÇ BİRLİKLERİYLE İLERLEYECEĞİZ"
Çok sayıda il ve ilçede yeni kazanımlar sağlayacağız. Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız.
"BİZ MÜZAKERE PARTİSİDİR"
DEM Parti bir müzakere partisidir. Kent uzlaşısı ile ortaklaşma fırsatı var. Yeni karşılaşmalar için fırsat olabilir. Bir demokrasi kavşağında buluşacağız.
İSTANBUL KARARI
Güç birlikleri kurarar ilerleyeceklerini kaydeden Doğan, Türkiye'nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri açıkladı. Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı kentler şöyle: Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; Antalya'nın Kepez ilçesi; Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri; İstanbul'un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri; Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri; Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri; Kocaeli'nin Dilovası ilçesi; İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri; Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri; Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi; Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri."
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