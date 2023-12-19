Kandil’in siyasi kolu DEM Parti’den CHP’ye yeşil ışık! DEM Parti’nin İstanbul’da aday çıkaracağı ilçeler belli oldu

İSTANBUL KARARI

Güç birlikleri kurarar ilerleyeceklerini kaydeden Doğan, Türkiye'nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri açıkladı. Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı kentler şöyle: Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; Antalya'nın Kepez ilçesi; Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri; İstanbul'un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri; Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri; Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri; Kocaeli'nin Dilovası ilçesi; İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri; Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri; Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi; Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri."