20 Aralık 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
DEM Parti el yükseltti! CHP’ye “bu ilçelerde aday çıkarmayın” mesajı mı?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in pazarlık masasına oturduğu DEM Parti el yükseltti. Aralarında İstanbul, İzmir ve Aydın'ın da bulunduğu 11 ildeki 27 kritik ilçede aday çıkarma kararı aldı. İstanbul'da aday çıkarılacak ilçeler ise dikkat çekti. Peki bu ilçeler hangileri ve bu hamle ne anlama geliyor? İşte detaylar...