DEM Parti el yükseltti! CHP’ye “bu ilçelerde aday çıkarmayın” mesajı mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in pazarlık masasına oturduğu DEM Parti el yükseltti. Aralarında İstanbul, İzmir ve Aydın'ın da bulunduğu 11 ildeki 27 kritik ilçede aday çıkarma kararı aldı. İstanbul'da aday çıkarılacak ilçeler ise dikkat çekti. Peki bu ilçeler hangileri ve bu hamle ne anlama geliyor? İşte detaylar...

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