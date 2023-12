Siyonist sermayenin kirli planı: Yeni hedefi KKTC mi? İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler

İŞTE... "DERİN" SORUN

Kıbrıs'ta... Derin devletin bildiği... Yakından izlediği... Fakat kimsenin seslendiremediği bir konu var.

Günümüzün konuşulan, tartışılan konusu, "İsraillilerin Kıbrıs'ta aldığı arazi ve konutlar."

Yeni yasa çıkarılacak.

İsrail vatandaşları için bazı sınırlamalar... Kısıtlamalar olacak.

Fakat... Yüksek sesle konuşulmayan çok önemli bir sorun var:

Adada arazi/konut alan... Sadece İsrail vatandaşı olan Yahudiler değil ki.

Dünyada, Yahudi çok... Rusya'dan gelen Yahudiler... Polonya'dan, Ukrayna'dan, Lübnan'dan gelen Yahudiler... Başka ülkelerden gelen Yahudiler... Onlar da arazi/konut alıyor.

Bitmedi... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Yahudiler de var... Onların Kıbrıs'ta arazi/konut satın almalarını kim önleyebilir?

KKTC üst yönetimi... Türk devleti... Bunları biliyor...

Ama derin konu... Açık açık, yüksek sesle konuşulamıyor.

METİN FEYZİOĞLU: "DESTEĞE HAZIRIZ"

Büyükelçimiz Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Resmi rakamlara göre alarm durumu yok" diyerek söze başladı:

Yabancıların adada mülk almaları konusunda... Bizim tarafta... İsrail vatandaşları 12'nci sırada.

Rum tarafında ise... İsraillilerin aldıkları mülk daha fazla.

KKTC makamları konuyu yakından takip ediyorlar.

Yasal bir düzenleme yapacaklarını da açıkladılar.

Biz... Türkiye Cumhuriyeti olarak... Her zaman ve her konuda olduğu gibi, her türlü desteği vermeye hazırız.

Sayın Dışişleri Bakanımız da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gereken açıklamayı yaptılar.

EMLAK PİYASASI

Siteler... Konut inşaatları... Adanın dört bir yanında...

Her yerde... Havaalanında... Konut reklamları.

Fiyatlar... İngiliz parası sterlin ile.

Taban fiyat... 1+1... Girne'de... 90-100 bin sterlin... 3.5 milyon lira civarında.

Lefkoşa... Fiyatlar biraz daha aşağıda.

Magosa'da... Fiyatlar yükselişe geçiyor... İskele ilçesinde 1+1 daire... 120- 130 bin sterlin... 4 milyon lira civarı.

Eğer... 3+1 isterseniz... 10 milyon liranın üzerinde... Deniz görüyorsa... Hele bir de denize yakınsa... Fiyat daha da artıyor.

Alıcı... Birleşmiş Milletler misali... Her ülkeden.

PÜF NOKTASI

Yetkililer... Resmî rakamlara bakarak konuşuyorlar.

Biz de resmi rakamlara baktık... Evet... Görünürde... Endişe edilecek bir durum yok.

Fakat... Bir de... Resmi olmayan rakamlar var.

Bu rakamlar hangi büyüklükte? Bu sorunun cevabını bilen yok.

Konuyu... Özetleyelim:

Türkiye'de... Mülk alım/satımı tapuda yapılır... Nokta.

Kıbrıs'ta ise... Emlakçıda, gayrimenkul alım/satımı amaçlı sözleşme yapılır... Bu tapu değildir... Ama geçerlidir.

Yine Kıbrıs'ta... Avukatta alım/satım sözleşmesi yapmak mümkün... Tapu değildir... Fakat geçerlidir.

Sonra... Alıcı... Canı ne zaman isterse... Tapuya gider... Resmi işlemi yaptırır.

Bu üç aşamada... Zaman aralığı sınırlaması yoktur... Aylar da geçebilir, yıllar da... Hiç önemli değil.

Alıcı... İsterse mülkü kiraya verir... Veya satar... Sorun yok.

Yani... Devlet, kaç yabancının mülk aldığını bilemez.

Devletin bildiği rakam... Tapuya kayıtlı olan rakamdır.

Bugün... Kaç İsrailli Kıbrıs'ta mülk sahibi? Resmi rakam biliniyor.

Ya mülk alanlar... İnşaat şirketinde veya avukatta sözleşme yapanlar... Kaç kişi... Devlet bilmiyor... Kimse bilmiyor.

KÜRESEL ÇALIŞTAY

Türkiye'den... Kıbrıs'tan... Japonya, ABD, Kazakistan, Rusya, Japonya, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan, Suriye, İngiltere'den... 18'i yabancı, 64 gazeteci.

KKTC'nin kuruluşunun 40'nci yıldönümü kapsamında... Lefkoşa'da... Türkiye- KKTC Medya Çalıştayı.

Düzenleyen... Küresel Gazeteciler Konseyi.

Tarihi ve güncel konular konuşuldu... Yabancıya mülk satışı dâhil.

Kıbrıs'ta... Ses getiren bir etkinlik oldu... KGK Başkanı Mehmet Ali Dim'i kutluyoruz.

Bitmedi... Kıbrıs notları... Gözlemler... Yarın devam edeceğiz.