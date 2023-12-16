Dünyanın en kirli örgütü CHABAB: KKTC’deki kirli planları deşifre oldu!

YENİ DÜZENLEME

ABD, Brezilya, Tayland ve İngiltere gibi ülkelerden gelen uzmanların, İsrail'in özel olarak seçtiği askerleri eğittiği iddiaları da öne çıktı. Ancak Türkiye'nin bu gizli planı deşifre ettiği ve gereken önlemlerin hızlıca alındığı belirtildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, devletin meseleye tüm boyutlarıyla hâkim olduğunu ve gerekli tedbirleri aldığını söyledi. Tatar, "Şimdi yeni düzenlemeler geliyor. Kimsenin rutin dışına çıkarak adada mülk satın alması artık kolay olmayacak" dedi. Tatar ayrıca, adanın güneyinde 100 bin Yahudi, 100 bin civarında da Rus yaşadığını ifade etti.