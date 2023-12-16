Dünyanın en kirli örgütü CHABAB: KKTC'deki kirli planları deşifre oldu!
KKTC'de Siyonistlerin sayısının aniden çoğalmasıyla korkunç gerçek ortaya çıktı. Yavru vatandaki kirli planları deşifre olan Siyonist CHABAD tarikatına karşı gereken önlem hızlıca alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, devletin meseleye tüm boyutlarıyla hâkim olduğunu ve gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
Evler, arsalar alan Siyonistler, Kıbrıs'ta aniden çoğalmaya başladı. Nüfusları, KKTC'nin 3'te birine ulaştı. Tabii ki tapuda, 'yabancıya satış konusundaki yasal sınır' aşılmadı!
Çünkü iddiaya göre, Siyonistler, parayı bastırdı. Evleri ve arsaları, KKTC vatandaşları üzerinden satın aldı. Bu yüzden kimin, ne kadar mülkü olduğu henüz anlaşılamadı!
KUZEY VE GÜNEY!
İsrail'in Gazze'den sonraki kirli planını içinde yer alan Kıbrıs adasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. Önce Rum Kesimi'nden 100 bine yakın ev ve binlerce dönüm arsa alan Siyonistler, ikinci aşama için KKTC'ye geçti.
Rum Kesimi'nde Yahudiler satın alma işlemi gerçekleştirirken, Türk tarafında ise gizlilikle hareket edildiğine dikkat çekildi. Öyle ki Lefkoşa, Lefke, Girne'de KKTC kimliği olanları bulan CHABAD tarikatı üyeleri, kripto varlıklarla gönderdikleri paralarla hepsine arsa ve daire aldırdı. KKTC'de resmi olarak faaliyet gösteren CHABAD, yayın organında Kıbrıs'ın Yahudi merkezi olduğu iddiasını gizlemiyor.
YENİ DÜZENLEME
ABD, Brezilya, Tayland ve İngiltere gibi ülkelerden gelen uzmanların, İsrail'in özel olarak seçtiği askerleri eğittiği iddiaları da öne çıktı. Ancak Türkiye'nin bu gizli planı deşifre ettiği ve gereken önlemlerin hızlıca alındığı belirtildi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, devletin meseleye tüm boyutlarıyla hâkim olduğunu ve gerekli tedbirleri aldığını söyledi. Tatar, "Şimdi yeni düzenlemeler geliyor. Kimsenin rutin dışına çıkarak adada mülk satın alması artık kolay olmayacak" dedi. Tatar ayrıca, adanın güneyinde 100 bin Yahudi, 100 bin civarında da Rus yaşadığını ifade etti.
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