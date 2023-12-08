KKTC’de sessiz istila! Yahudilerin meskeni haline geldi! Geniş araziler ve dev bloklardan oluşan binlerce konut

ALIM YAPAN 26 ŞİRKETİN ORTAKLARINDAKİ İLGİNÇ AVUKAT DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!



İsmail iddialarının devamında, "Bugün bu gizliliği kırıyoruz. Güvendiğim bir kaynağım yüzlerce şirketin bir kısmının isimlerini, İsraillilerin ve ortakları olan avukatların kimliklerini bana ulaştırdı.

Aşağıda ki birinci belgede 26 şirketin isimleri ve karşılarında İsrail ve İngiliz vatandaşı hissedarları ile hissedar olan Türk avukatların adları var. Bu şirketlerin 7 tanesinin sahibi İngiliz vatandaşı. Büyük ihtimalle İngiliz Yahudi'si. Geri kalanı ise İsrail vatandaşı Yahudi. Bunların avukat ortakları ise avukat Akan Gürkan ve Selçuk Gürkan.

Şirketlerin önemli kısmında, Gaziveren Esentepe ve Tatlısu kısmı aynı zamanda TC vatandaşı. Bazılarına ise KKTC vatandaşlığı verildi.

İktidardaki Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Gazimağusa milletvekili avukat Oğuzhan Hasipoğlu'nun ise 17 şirketin hissedarı ve 18 şirketin de direktörü olduğu görülüyor. Hasipoğlu'nun milletvekili olduktan sonra bu şirketlerden ayrılıp ayrılmadığı ise bilinmiyor Gaziveren, Esentepe ve Tatlısu bölgelerinde dev inşaatlar yapan Evergreen adlı şirketin sahibi olan İsrail vatandaşı Amikam Marhoom ve Yual Michaely'in aynı zamanda başka 4 şirketin de sahipleri olduğu ve bu şirketlerde avukat Akan Gürkan, Göksel Gürçınar ve avukat Mustafa Şener'in hissedar oldukları belgelerde görülüyor." olduğunu açıkladı.