KKTC'de sessiz istila! Yahudilerin meskeni haline geldi! Geniş araziler ve dev bloklardan oluşan binlerce konut
KKTC'deki Yahudi kıskacı gün geçtikçe çoğalıyor. Geniş araziler ve dev bloklardan oluşan binlerce konutun İsraillilere geçmesi büyük tepki çekti. Bölgede yaşanan sessiz istilanın korkutucu boyutu Sabah Gazetesinin Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek tarafından gözler önüne serildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Dünyanın stratejik olarak en önemli adalarından biri olan Kıbrıs, bir kez daha gündeme geldi. KKTC'nin özellikle kuzeyinde, her milletten Yahudilerin bir araya gelerek yerleşmesi dikkati çekti.
SABAH'IN HABERİ BÜYÜK SES GETİRDİ
Yavru Vatan Kıbrıs'tan gelen yoğun ihbarlar üzerine, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek KKTC'ye gitti. SABAH adanın kuzeyinde bulunan İskele İlçesi'nde ki siyonist kıskacı manşetine taşıdı.
Hemen ardından tepkiler artarak çığ gibi büyüdü. Yavru Vatan'da ki sessiz Yahudi kıskacı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na soruldu.
CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: KONU MECLİS'E GELECEK!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, "Öyle bir yapılaşma var doğru. Biz önlemimizi alıyoruz. Bu konuda hükümet yasa tasarısı hazırlıyor. Hükümetimiz bu konu üzerinde detaylıca çalışmaktadır. Sayın Başbakan ile İçişleri Bakanı tedbirler alabilmek için ilgili yasaları da düzenleyeceklerdir.
Yabancılar KKTC'de muhakkak güvenlik soruşturmasından sonra mal alabilmektedirler. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşülecek. Bir kanunla halledebileceğimiz bir konu. Korkmayın" dedi. Yine KKTC Başbakanı Ünal Üstel de, İnşaat sektörü KKTC'de her geçen gün büyüyor. Tabii bu konu ile ilgili olarak bilgiler bizde var. Ayrıca mülkiyet sorunu ile ilgili çalışmalar yapılıyor ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
BÜYÜKELÇİ FEYZİOĞLU: KKTC'DE EN BÜYÜK SORUN MÜLKİYET SORUNU!"
Bu arada, Türkiye'nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise Şimşek ile görüşmesinde, KKTC'de mülkiyet sorunu olduğuna dikkat çekerek, İskele Bölgesi'nde ki yüksek katlı yapılaşmaya dikkat edilmesi, takip edilmesi ve araştırılması gerektiğini söyledi, Feyzioğlu, site şeklinde, yüksek katlı binalardan oluşan İskele bölgesinde nüfus olarak artık Türk kalmadığını, Rus, Ukrayna, İsrail ile Ermeni kökenlilerin bu bölgede ev sahibi ve KKTC vatandaşı olarak vatandaşlık almak istediklerini belirtti.
Büyükelçi Feyzioğlu, "Baraj doldu ve taşıyor. Patlarsa öngöremeyeceğimiz bir tablo ortaya çıkabilir" şeklinde konuşarak, bu durumun önlem alınmazsa ileride, KKTC'de bir İsrail ile Filistin benzeri bir soruna sebep olacağını ifade etti. Feyzioğlu, Bu konunun devletin tüm birimleri tarafından araştırılması ve gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı.
GAZETECİ İSMAİL: ÖNÜ ALINMAZSA 10 YIL İÇİNDE KKTC'NİN SESSİZ İŞGALİ TAMAMLANACAKTIR.
KKTC'de ki Yahudilerin yoğunlaşmasını ve sessiz kıskacı dile getiren gazeteci Sabahattin İsmail, "Bu gidişin önü alınmazsa önümüzdeki 10 yıl içinde KKTC'nin sessiz işgali tamamlanacaktır" dedi. İsmail "KKTC, son 20 yıldır, sessizce işgal ediliyor.
On binlerce dönüm arazi başta İsrailliler olmak üzere yabancılar tarafından astronomik fiyatlar ödenerek satın alındı. İsrail vatandaşı Yahudiler, bazı avukatlarla kurdukları şirketler vasıtasıyla yaptıkları alımları Tapu Dairesine bildirmiyor.
Çünkü yasaların öngördüğü 1 dönümün çok üzerinde toprak alınıyor. Devlet bunu denetleyemiyor, ne kadar toprak satıldığını bilmiyor. Toprak alan şirketlerin isimleri, İsrailli sahiplerinin ve ortakları olan avukatların kimlikleri özellikle gizleniyor." iddiasını yazdı.
ALIM YAPAN 26 ŞİRKETİN ORTAKLARINDAKİ İLGİNÇ AVUKAT DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!
İsmail iddialarının devamında, "Bugün bu gizliliği kırıyoruz. Güvendiğim bir kaynağım yüzlerce şirketin bir kısmının isimlerini, İsraillilerin ve ortakları olan avukatların kimliklerini bana ulaştırdı.
Aşağıda ki birinci belgede 26 şirketin isimleri ve karşılarında İsrail ve İngiliz vatandaşı hissedarları ile hissedar olan Türk avukatların adları var. Bu şirketlerin 7 tanesinin sahibi İngiliz vatandaşı. Büyük ihtimalle İngiliz Yahudi'si. Geri kalanı ise İsrail vatandaşı Yahudi. Bunların avukat ortakları ise avukat Akan Gürkan ve Selçuk Gürkan.
Şirketlerin önemli kısmında, Gaziveren Esentepe ve Tatlısu kısmı aynı zamanda TC vatandaşı. Bazılarına ise KKTC vatandaşlığı verildi.
İktidardaki Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Gazimağusa milletvekili avukat Oğuzhan Hasipoğlu'nun ise 17 şirketin hissedarı ve 18 şirketin de direktörü olduğu görülüyor. Hasipoğlu'nun milletvekili olduktan sonra bu şirketlerden ayrılıp ayrılmadığı ise bilinmiyor Gaziveren, Esentepe ve Tatlısu bölgelerinde dev inşaatlar yapan Evergreen adlı şirketin sahibi olan İsrail vatandaşı Amikam Marhoom ve Yual Michaely'in aynı zamanda başka 4 şirketin de sahipleri olduğu ve bu şirketlerde avukat Akan Gürkan, Göksel Gürçınar ve avukat Mustafa Şener'in hissedar oldukları belgelerde görülüyor." olduğunu açıkladı.
"YAHUDİLERE KKTC VATANDAŞLIĞI DA VERDİLER!"
Yine gazeteci İsmail iddiaların son bölümünde, "Yahudilerin kurduğu diğer şirketler, sahiplerinin isimleri ve Türk avukat ortakları ise aşağıdaki belgelerden görülebilir.
Şirketlerde hissedar veya direktör olarak isimleri geçen kişilerin vatandaşlık durumları. Görüldüğü gibi ezici çoğunluğu İsrail vatandaşı. Diğer ülke vatandaşı olarak görünenlerin çoğu da aslında Rus, İngiliz, İran, Ukrayna, Türkiye Yahudi'si. KKTC vatandaşlığı verilenler de var.
Bunlar yüzlerce şirketin ve ismin sadece bana ulaştırılan küçük bir kısmı. Meclisin bunların tümünü araştıracak bir Araştırma Komitesi kurması ve İlgili kurumların Şirketler Mukayyitliğinde inceleme yaparak yabancı ortaklı tüm şirketleri ve hissedarlarını ortaya çıkarması şart.
Başbakan Ünal Üstel önceki gün Mecliste yaptığı konuşmada "endişe edecek bir durum yok" demişti. Şimdi buz dağının sadece küçük bir parçasını teşkil eden bu listeleri gördükten sonra "endişe edecek çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anladığını umarım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...
- 8 Aralık okullar tatil mi son dakika? Bugün okullar tatil mi oldu, hangi illerde? İstanbul, Mersin, Antalya... MEB Valilik açıklamaları!
- Karın yağlarını oluk oluk eritecek kür tarifi! Fazla kilolarınızdan bir çırpıda kurtulun!
- Soğuklarda yorgunluk derdine 10 asırlık reçete! Stres ve uykusuzluğa İbni Sina formülü: "En az 6 kilo olması lazım"
- 3600 günle emeklilik raporu çıkacak! Kısmi emeklilikte kadın-erkek tablosu listelendi! SGK'lılara 15 yılla 50-55 yaşa...
- Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!
- Rodos Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Rodos Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…
- Vizesiz gidilen 10 Yunan Adası listesi 2023 | Yunan adalarına nasıl gidilir, hangi adalar? 7 gün içinde pasaport şart mı, bilet nasıl alınır?
- Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından...
- HALKA ARZ TAKVİMİ 7-8 ARALIK 2023! Hangi şirketler halka arz olacak? Talep toplama işlem tarihleri...
- MEB son dakika: Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Atama tarihleri açıklandı mı?