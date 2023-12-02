Yahudi yerleşimci tehlikesi: KKTC’de 2 bine yakın şirket kurdular | Adanın kuzeyinde yeni İsrail mi kuruluyor?

Kan kanserinden ölen Amicam Marhoom'un şirketi Evergreen İnşaat, adanın batısındaki Güzelyurt körfezindeki Gaziveren sahilinde ve Girne'nin doğusundaki Esentepe sahilinde arazi alıp siteler yapıyor. Eşi ve çocukları olmasına rağmen şirket Amerika'dan gelen Yual adlı Yahudi'ye devredildi.



HEDEF TÜRKİYE Mİ?

Girne'nin batısında Alagadi bölgesinde büyük bir sitenin inşasına başlayan Samar Saade de İsrail kökenli bir yatırımcı. Tüm bu şirketlerin birbirlerinin bölgesine girmemesi ve birbirleriyle rekabet etmemesi, yatırım alanlarının bir üst merkez tarafından yönetildiği iddialarını gündeme getirdi. Son 2 yılda birçok İranlının da KKTC'de şirket kurup piyasaya girdiği, binlerce konut ve arazi aldığı öğrenilirken Yahudi asıllı olan Ruslar ve Ukraynalıların da aynı durumda olduğu bildiriliyor. Asıl sahibi Yahudiler olan ancak avukatlar üzerinde görülen 2 bin şirket ve 25 bin dönüm arazi satıldığı öne sürülüyor.

KKTC'nin İskele Bölgesi'nde emlakçılık yapan Kemal Ahıskal, Abdurrahman Şimşek'e, Yahudilerin arazi ve binalar almasına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Ahıskal; Rusya, Ukrayna, İran, İsrail ve Polonyalı Yahudilerin KKTC'de birbirlerini tuttuklarını belirterek, "Bunların illaki bir başları, bir yönlendirenleri var. Dergâh gibi kapalı sistem çalışıyorlar. Vallahi toprak kalmadı... Çoğu yabancılara gitmiş... İskele bölgesi, Girne ve Güzelyurt da satılıyor. Bavul bavul para getiriliyor. Komple blok blok binalar alıyorlar. Burası Ortadoğu'nun merkezi. Burada Amerikan üsleri var. Her yer buraya yakın. İsrail, Lübnan Lazkiye ve Türkiye yakın. Hedef Türkiye. Hedef abluka..." şeklinde konuştu.