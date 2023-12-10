İşgalci İsrail neden KKTC’den toprak alıyor? Katillerin planı A Haber’de deşifre edildi

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KONU MECLİS'E GİDECEK

Konuya ilişkin açıklamada bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Öyle bir yapılaşma olduğu doğru. Biz önlemimizi alıyoruz. Bu konuda hükümet yasa tasarısı hazırlıyor. Detaylıca çalışıyoruz. Başbakan ile İçişleri Bakanı tedbirler alabilmek için ilgili yasaları da düzenleyecek. Yabancılar KKTC'de muhakkak güvenlik soruşturmasından sonra mal alabilmekte. Önümüzdeki günlerde bu konu Meclis'te görüşülecek. Bir kanunla halledebileceğimiz bir konu. Korkmayın."ifadelerini kullanmıştı. ‍



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KKTC'DE NELER OLUYOR?

Tüm bu yaşanan ardından, KKTC yaşanan gelişmeler A Haber ekranlarındaki 'Canan Barlas Gündem' programında ele alındı. Peki KKTC'de neler yaşanıyor? İsrail neden toprak alıyor? 25 bin dönüm arazi niçin alındı? 2 bin şirket neden kuruldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...