İşgalci İsrail neden KKTC'den toprak alıyor? Katillerin planı A Haber'de deşifre edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) on binlerce Yahudi'nin dev araziler aldığı ortaya çıkmıştı. Binlerce dönüm araziye çöken ve burada güç göstermeye çalışan Yahudilerin bu tutumuna yönelik KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Öyle bir yapılaşma olduğu doğru. Biz önlememizi alıyoruz. Bu konuda hükümet yasa tasarısı hazırlıyor" demişti. Peki, KKTC'de şu an neler yaşanıyor? 25 bin dönüm arazi niçin alındı? İsrail neden toprak alıyor? Konuya ilişkin tüm detaylar A Haber'de değerlendirildi.
Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, şimdi de İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği son katliamın ardından KKTC'yi adeta mesken tutan Yahudi yerleşimcileri mercek altına alındı. KKTC'nin özellikle kuzey bölgesinde Yahudilerin yerleşmesi, satılan araziler ile yeni dev blokların yapılarak avukatlar aracılığıyla satın alındığı belirtildi.
KKTC'de son 5 yılda inşaat sektörüne, başta Yahudiler olmak üzere yabancıların ilgisinin hızla arttığı biliniyor. Bu gelişmeler ışığında on binlerce Yahudi'nin Siyonist bir yatırım yaptığı iddiaları yeniden gündeme geldi.
BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ YAVAŞ YAVAŞ ELE GEÇİRİLİYOR
Gözlemciler, KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğunu vurgularken, İsrail'le ilişkili aracılar tarafından ülkenin kuzeyinde on binlerce dönüm arazinin gizli sözleşmelerle adeta Filistin modeli uygulanarak KKTC'nin yavaş yavaş ele geçirildiğini ileri sürüyor.
KONU MECLİS'E GİDECEK
Konuya ilişkin açıklamada bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Öyle bir yapılaşma olduğu doğru. Biz önlemimizi alıyoruz. Bu konuda hükümet yasa tasarısı hazırlıyor. Detaylıca çalışıyoruz. Başbakan ile İçişleri Bakanı tedbirler alabilmek için ilgili yasaları da düzenleyecek. Yabancılar KKTC'de muhakkak güvenlik soruşturmasından sonra mal alabilmekte. Önümüzdeki günlerde bu konu Meclis'te görüşülecek. Bir kanunla halledebileceğimiz bir konu. Korkmayın."ifadelerini kullanmıştı.
KKTC'DE NELER OLUYOR?
Tüm bu yaşanan ardından, KKTC yaşanan gelişmeler A Haber ekranlarındaki 'Canan Barlas Gündem' programında ele alındı. Peki KKTC'de neler yaşanıyor? İsrail neden toprak alıyor? 25 bin dönüm arazi niçin alındı? 2 bin şirket neden kuruldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan satır başları:
1917 yılında Yahudilerin Filistin bölgesinde toprak alma girişimlerinin benzerini şu anda KKTC'de yaşıyoruz. Paraların çantalarla geldiği inşaat firmalarının gerçekten orada aktif rol oynadığını söyleyebiliriz. Ben bunları gözümle gördüm; emlakçılar, taksiciler ve esnafla görüştüm.
2 bin tane inşaat şirketi kurulmuş. Çoğu KKTC sahipli görünüyor ancak arkasında parayı finanse edenler Yahudiler. Arka planda paraları İsrail'den gelen çantalarla dolu para, yanaşan teknelere aktarılıyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Büyükelçimiz Metin Fevzioğlu ile yaptığımız görüşmelerde orada büyük bir yapılaşma olduğunu ve şu an bunu daha net görülmeye başlandığını ve yasal düzenleme yapılacağı aktarıldı.
Buradaki sistemde bir avukata para veriliyor. Satan ve alan şeklinde aralarında bir sözleşme yapılıyor ve resmiyette hiçbir şey gözükmüyor. Bu şekilde 25 bin tane daire satılmış. Zaten Ada'nın toplam nüfusu 380 bin, eğer bu şekilde ve bu hızda giderse 10 yıl sonra buranın çoğunluğu Yahudilere geçecek.
Burada başka bir hedefleri var; küçük bir İsrail oluşturmaya çalışıyorlar. Sinagoglar evlerin ve sitelerin giriş katlarına yapılmış. Her şey İbranice yazılmaya başlamış. Gezdiğim bölgede her 100 kişiden 95'i Yahudi kökenliydi.
KKTC'de böyle bir tabloyu görmekten çekindim. Sanki Tel Aviv'de geziyoruz. KKTC'yi Yahudileştirme sistemi aktif bir şekilde devam ediyor. Araziler alınıyor satılıyor el değiştiriyor. 10 sene sonra nüfus yapısı komple değişecek.
Normalde KKTC'de çok katlı evler yoktur. Ancak fotoğrafta gördüğünüz gibi; 20 katlı apartmanlar ve siteler yapılıyor. Benim gittiğim yer İskele ve Karpaz bölgesi… On binlerce apartman var burada.
Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan'ın açıklamalarındaki satır başları:
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye ilk gelişince bir rota tutturdu. Nereden geldi? KKTC üzerinden uçtu. Şimdi buradan uçmasının sebebi daha iyi anlaşılmakta. Ey buraya yerleşenler biz sizin arkanızdayız demenin bir gösterisidir bu.
Birde kendi kendilerine yeterli olabilmesi için tarım arazileri alıyorlar. İsrail'in kurulması ziraat mektepleri üzerine olmuştur.
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