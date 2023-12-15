KKTC'de yabancılara arazi satışına sınırlama geliyor!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde on binlerce Yahudi'nin dev araziler aldığı ortaya çıkmıştı. Binlerce dönüm araziye çöken ve burada güç göstermeye çalışan Yahudilerin bu tutumuna yönelik KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Öyle bir yapılaşma olduğu doğru. Biz önlememizi alıyoruz. Bu konuda hükümet yasa tasarısı hazırlıyor" dedi.
Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, şimdi de İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği son katliamın ardından KKTC'yi adeta mesken tutan Yahudi yerleşimcileri mercek altına alındı. Özellikle son 15 yıldır KKTC'de 2 binden fazla şirket kurup İskele Bölgesi'ne yerleşti. 380 bin nüfuslu Ada'da Siyonistler'in sayısının 35 bini geçmesi, tepki çekti.
KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı gazeteci Sabahattin İsmail, KKTC'nin işgal edildiğine dikkat çekti. Karpaz Gate Marina'da kolonileşme olduğunu bildirdi. 380 binlik nüfusun 35 bininin Siyonistler'den meydana geldiği ifade edilirken, şu ana kadar 25 bin dönüm arazinin sahibi oldukları da belirtildi.
YENİ DÜZENLEME YOLDA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yabancıların halihazırdaki 5 dönüm arazi alma hakkıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi.
Küresel Gazeteciler Konseyi'nin, KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlediği çalıştaya katılan Tatar, her ülkeden Yahudilerin KKTC'de geniş araziler ve dev bloklardan oluşan binlerce konut satın almasıyla ilgili haberleri yakından takip ettiğini dile getirdi.
Tatar, "Bizler de endişe ediyoruz. En üst seviyede güvenlik bürokrasimizle toplantılar yaptık. Güvenlik kurumlarımıza talimat verdik. KKTC ekonomik yapısının devamı için inşaat sektörü önemli bir sektördür. Bunları denetleyip en iyi şekilde halletmek lazım. Bizim bekamıza zarar verecek bir şey olursa buna karşılık atılacak adımlarımız vardır. Bazı tedbirler alınacak" dedi.
SINIRLAMA GETİRİLECEK
Halihazırda KKTC mevzuatına göre, bir yabancı yerleşimcinin bir taşınmaz alma hakkı bulunuyor. Yabancı yerleşimcilerin, içerisinde ev olmayan arazi alımında ise 5 dönüm alma hakkına sahip. Konunun KKTC Meclisi'nde ele alınarak, 5 dönüm arazi satın alma hakkına sınırlama getirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, "KKTC yetkili makamları ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan istişare ve işbirliği içindedir. Bu konuyu izliyoruz. Sorunun doğru teşhis edilmesi ve doğru tedbirlerle önüne geçilmesi gerekir" diye konuştu.
"ŞAHSIMA SALDIRILAR YAPILIYOR"
Öte yandan KKTC'nin sessiz işgaline dikkat çeken Sabahattin İsmail, "Yaptığım yayınlar nedeniyle, şahsıma karşı yoğun saldırılar yapılıyor. Bunu yapanlar, başta İsrailliler olmak üzere, sessiz işgali gerçekleştiren dev şirketlerin rüşvetlerle beslediği siyasiler, gazeteciler, inşaat işi verdikleri müteahhitler, avukatlar ve evleri pazarlayan kayıtlı-kayıtsız emlakçılardır" diyerek iddialarının dozunu artırdı.
CHABAD TEHLİKESİ
İddiaya göre hangi pasaportu taşırsa taşısın Siyonistler'in KKTC'de ve Güney Kıbrıs'ta mülk alımları, 2003'ten beri kökten dinci CHABAD tarikatı tarafından organize ediliyor. Bu tarikat Rus, Ukrayna, Avrupa Siyonistleri içinde çok yaygındır. Netanyahu, MOSSAD yöneticilerinin ve ordu komutanlarının çoğu da bu tarikatın mensubudur. Rus ve Ukrayna Oligarkları da bu tarikatın mensubudur. Bu tarikat 2003'de Güney Kıbrıs'ta, 2008'de de KKTC'de merkez açtı. Örgüt KKTC'ye 2008'de bir de Haham atadı.
İsmail, "İsraillilerin paravan şirketler üzerinden binlerce dönüm mülk ve binlerce konut aldıklarını, zenginlerinin rüşvetle vatandaş yapıldığını görmeyen ya kördür, ya da onlardan beslenmektedir, onlarla iş yapmaktadır. Onca orijinal belge yayınladım hala bunu görmeyen varsa, gitsin 10 numara gözlük alsın" dedi.
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