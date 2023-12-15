KKTC’de yabancılara arazi satışına sınırlama geliyor!

CHABAD TEHLİKESİ

İddiaya göre hangi pasaportu taşırsa taşısın Siyonistler'in KKTC'de ve Güney Kıbrıs'ta mülk alımları, 2003'ten beri kökten dinci CHABAD tarikatı tarafından organize ediliyor. Bu tarikat Rus, Ukrayna, Avrupa Siyonistleri içinde çok yaygındır. Netanyahu, MOSSAD yöneticilerinin ve ordu komutanlarının çoğu da bu tarikatın mensubudur. Rus ve Ukrayna Oligarkları da bu tarikatın mensubudur. Bu tarikat 2003'de Güney Kıbrıs'ta, 2008'de de KKTC'de merkez açtı. Örgüt KKTC'ye 2008'de bir de Haham atadı.