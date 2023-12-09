Katil İsrail’in işgal haritası! Gazze’den sonra yeni hedefi KKTC mi? A Haber’de çarpıcı sözler: Vadedilmiş topraklar hayali...

VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR HAYALİ

Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer: İsrail'in vadedilmiş topraklar hayali var. Bunu hem politik hem de askeri açıdan gerçekleştirme emelinde olduğuna dair çok ciddi işaretleri var.



Tarihsel ve teolojik kökenlerine baktığımızda aslında iki nehir arasında olan bölgeyi size verdim diye bir ifade kullanıldığı iddia ediliyor.