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Katil İsrail'in işgal haritası! Gazze'den sonra yeni hedefi KKTC mi? A Haber'de çarpıcı sözler: Vadedilmiş topraklar hayali...

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırımını sürdürüyor. Gazze'den sonra hangi topraklarda kan ve savaş isteniyor? KKTC'yi "sessiz işgal planı"nın perde arkasında ne var? Uzman isimler A Haber canlı yayınında "Satır Arası" programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.12.2023 22:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 22:08
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Katil İsrail’in işgal haritası! Gazze’den sonra yeni hedefi KKTC mi? A Haber’de çarpıcı sözler: Vadedilmiş topraklar hayali...

Katil İsrail'in yeni hedefi KKTC mi? Hangi ülkeleri işgale hazırlanıyor? Gazze'den sonra hangi topraklarda kan ve savaş isteniyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Katil İsrail’in işgal haritası! Gazze’den sonra yeni hedefi KKTC mi? A Haber’de çarpıcı sözler: Vadedilmiş topraklar hayali...

Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer ve Uluslararası Strateji Uzmanı Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Katil İsrail’in işgal haritası! Gazze’den sonra yeni hedefi KKTC mi? A Haber’de çarpıcı sözler: Vadedilmiş topraklar hayali...

VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR HAYALİ

Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer: İsrail'in vadedilmiş topraklar hayali var. Bunu hem politik hem de askeri açıdan gerçekleştirme emelinde olduğuna dair çok ciddi işaretleri var.


Tarihsel ve teolojik kökenlerine baktığımızda aslında iki nehir arasında olan bölgeyi size verdim diye bir ifade kullanıldığı iddia ediliyor.

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Katil İsrail’in işgal haritası! Gazze’den sonra yeni hedefi KKTC mi? A Haber’de çarpıcı sözler: Vadedilmiş topraklar hayali...

İki nehir arası Nil Nehri ile Fırat Nehri olduğu söyleniyor. İki nehir arasının öncelikle güney ve kuzey sınırları belli değil, ucu açık. Bu yoruma dayalı.

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Katil İsrail’in işgal haritası! Gazze’den sonra yeni hedefi KKTC mi? A Haber’de çarpıcı sözler: Vadedilmiş topraklar hayali...

İran topraklarını da içine alacak şekilde yine kuzeyde Türkiye'nin yaklaşık 4'te 1'lik bir alanını kapsayacak şekilde olduğu iddia ediliyor.