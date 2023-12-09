09 Aralık 2023, Cumartesi
Katil İsrail'in işgal haritası! Gazze'den sonra yeni hedefi KKTC mi? A Haber'de çarpıcı sözler: Vadedilmiş topraklar hayali...
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırımını sürdürüyor. Gazze'den sonra hangi topraklarda kan ve savaş isteniyor? KKTC'yi "sessiz işgal planı"nın perde arkasında ne var? Uzman isimler A Haber canlı yayınında "Satır Arası" programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 09.12.2023 22:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 22:08
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