A Haber Gazze sınırında! Savaş bölgesinde neler oluyor? Gazze’de son durum ne?

Gazze sınırına tank sevkiyatı sürüyor mu? Gazze'ye insani yardım girecek mi? Refah Sınır Kapısı açılacak mı? İsrail'in Gazze planı ne? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Sahadaki durum neyi gösteriyor? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Bölgeden tüm gelişmeleri A Haber ekipleri anlık olarak aktarıyor. Özlem Aktay ve Ata Gündüz Kurşun Gazze sınır hattında haber nöbetinde.