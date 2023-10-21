A Haber Gazze sınırında! Savaş bölgesinde neler oluyor? Gazze’de son durum ne?
İsrail-Hamas savaşında 15. güne girildi. Gazze’ye geceden beri bomba yağıyor ve ölen sivillerin sayısı her geçen an artıyor. Çoğu kadın ve çocuk ölenlerin sayısı 4 bin 500’e yaklaştı. Gazze'de sağlık sistemi çökmek üzere. Jeneratörleri çalıştıracak yakıt kalmadığı için Nasır Hastanesi'nde yaralılara cep telefonu ışığında müdahale ediliyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekipleri Gazze sınırından aktardı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Gazze sınırına tank sevkiyatı sürüyor mu? Gazze'ye insani yardım girecek mi? Refah Sınır Kapısı açılacak mı? İsrail'in Gazze planı ne? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Sahadaki durum neyi gösteriyor? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Bölgeden tüm gelişmeleri A Haber ekipleri anlık olarak aktarıyor. Özlem Aktay ve Ata Gündüz Kurşun Gazze sınır hattında haber nöbetinde.
Saat 10.30 itibarıyla yaşanalar: Şu anda bir İsrail'in güneyinde yer alan Aşkelon şehrindeyiz. Bölgede yoğun askeri sevkiyat devam ediyor. Günlerdir bu noktadan Gazze sınırına doğru askeri sevkiyat yapılıyor. Son olarak 5 askerin geçtiğine şahitlik ediyoruz. Buradan geçerken kameraları gören askerler zafer işareri yapıyorlar. Buradan giden askeri araçlar kurulan askeri üslere gidiyorlar. Gazze sınırının etrafında 11 askeri üs kurulmuş durumda. Bu üslerin bazılarında mühimmat bazılarında sağlık malzemeleri var.
Burada bu gelişmeler yaşanırken herkes Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor. 2 haftadır bunun için diplomasi trafiği yürütülüyor. Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda. İnsani kriz giderek derinleşiyor.
Hastanelerde doktorlar telefon ışığında ameliyat yapıyor. Malzemeler bittiği için enfeksiyon ile ilgili hastalıklar ciddi boyutlara ulaşıyor. Bunu aşmak için sirke kullanılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...
- MİLLİ YAS BİTTİ Mİ? Milli yas nedir, kaç gün sürecek, bugün son gün mü?
- 21 Ekim Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı bugün...
- Van depremi ne zaman oldu? Van depremi kaç saniye sürdü? Tarihin en büyük depremlerinden biri...
- KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...
- Süper Kupa ne zaman 2023? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi tarihte? TFF son dakika duyurdu!
- İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...
- Gönül Dağı'nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek'in ayrılık sebebi meğer...
- NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!
- VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI! (VRGYO) Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Halka arz takvimi Ekim 2023!
- ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK? Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 20 Ekim ATV yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında, kızının ismi ne?