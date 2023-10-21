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A Haber Gazze sınırında! Savaş bölgesinde neler oluyor? Gazze’de son durum ne?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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A Haber Gazze sınırında! Savaş bölgesinde neler oluyor? Gazze’de son durum ne?

İsrail-Hamas savaşında 15. güne girildi. Gazze’ye geceden beri bomba yağıyor ve ölen sivillerin sayısı her geçen an artıyor. Çoğu kadın ve çocuk ölenlerin sayısı 4 bin 500’e yaklaştı. Gazze'de sağlık sistemi çökmek üzere. Jeneratörleri çalıştıracak yakıt kalmadığı için Nasır Hastanesi'nde yaralılara cep telefonu ışığında müdahale ediliyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekipleri Gazze sınırından aktardı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Gazze sınırına tank sevkiyatı sürüyor mu? Gazze'ye insani yardım girecek mi? Refah Sınır Kapısı açılacak mı? İsrail'in Gazze planı ne? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Sahadaki durum neyi gösteriyor? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Bölgeden tüm gelişmeleri A Haber ekipleri anlık olarak aktarıyor. Özlem Aktay ve Ata Gündüz Kurşun Gazze sınır hattında haber nöbetinde.

Saat 10.30 itibarıyla yaşanalar: Şu anda bir İsrail'in güneyinde yer alan Aşkelon şehrindeyiz. Bölgede yoğun askeri sevkiyat devam ediyor. Günlerdir bu noktadan Gazze sınırına doğru askeri sevkiyat yapılıyor. Son olarak 5 askerin geçtiğine şahitlik ediyoruz. Buradan geçerken kameraları gören askerler zafer işareri yapıyorlar. Buradan giden askeri araçlar kurulan askeri üslere gidiyorlar. Gazze sınırının etrafında 11 askeri üs kurulmuş durumda. Bu üslerin bazılarında mühimmat bazılarında sağlık malzemeleri var.

Burada bu gelişmeler yaşanırken herkes Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor. 2 haftadır bunun için diplomasi trafiği yürütülüyor. Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda. İnsani kriz giderek derinleşiyor.

Hastanelerde doktorlar telefon ışığında ameliyat yapıyor. Malzemeler bittiği için enfeksiyon ile ilgili hastalıklar ciddi boyutlara ulaşıyor. Bunu aşmak için sirke kullanılıyor.

A Haber Gazze sınırında! Telefonla ameliyat A HABER GAZZE SINIRINDA! TELEFONLA AMELİYAT
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