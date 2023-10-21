A Haber Gazze sınırında! Savaş bölgesinde neler oluyor? Gazze’de son durum ne?

İsrail-Hamas savaşında 15. güne girildi. Gazze’ye geceden beri bomba yağıyor ve ölen sivillerin sayısı her geçen an artıyor. Çoğu kadın ve çocuk ölenlerin sayısı 4 bin 500’e yaklaştı. Gazze'de sağlık sistemi çökmek üzere. Jeneratörleri çalıştıracak yakıt kalmadığı için Nasır Hastanesi'nde yaralılara cep telefonu ışığında müdahale ediliyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekipleri Gazze sınırından aktardı.

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