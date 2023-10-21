ABD Başkanı Joe Biden katliama fon arıyor! Katil İsrail için kongreden talepte bulundu
Katil İsrail Gazze'de sivillerin üstüne bomba yağdırmaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden katliama fon aramanın peşine düştü.Biden'ın yönetimi, Kongre'den, çoğunluğu Ukrayna ve işgalci İsrail'e desteğinin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırma amacıyla 105 milyar dolarlık ek fon talebinde bulundu.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, 105 milyar dolarlık ek fonun yüzde 10'undan fazlasına denk gelen 14,3 milyar dolar işgalci İsrail'e yardım kapsamında talep edildi.
Söz konusu meblağın 4 milyar dolarının, Demir Kubbe ve Davud Sapanı hava ve füze savunma sistemlerinin takviyesi için kullanılacağı kaydedilen açıklamada, Demir Işın hava savunma sisteminin geliştirilmesi için de 1,2 milyar dolar aktarılacağı belirtildi.
Açıklamada, Kongre'den talep edilen ek fonun büyük çoğunluğunu oluşturan 61 milyar dolarlık kısmının, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı kapsamında olduğu ifade edildi.
Ek fonun bir kısmının da ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için kullanılacağı kaydedilen açıklamaya göre, Biden yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki kriz de dahil olmak üzere insani yardımlar için 9 milyar doların üstünde bir meblağ talep etti.
ABD Başkanı Biden, ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye "acil bütçe" talebinde bulunacağını bildirmişti.
ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçi çoğunluğun yeni bir başkan seçememesi nedeniyle, fon talebinin ne zaman onaylanacağı belirsizliğini koruyor.
KATİL İSRAİL - FİLİSTİN SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 83 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
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