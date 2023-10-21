ABD Başkanı Joe Biden katliama fon arıyor! Katil İsrail için kongreden talepte bulundu

Ek fonun bir kısmının da ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için kullanılacağı kaydedilen açıklamaya göre, Biden yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki kriz de dahil olmak üzere insani yardımlar için 9 milyar doların üstünde bir meblağ talep etti.

ABD Başkanı Biden, ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye "acil bütçe" talebinde bulunacağını bildirmişti.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçi çoğunluğun yeni bir başkan seçememesi nedeniyle, fon talebinin ne zaman onaylanacağı belirsizliğini koruyor.