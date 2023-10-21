İsrail’in hava savunma sistemleri A Haber kamerasında!

İsrail-Hamas savaşında 15 güne girilirken A Haber ekipleri savaşın en sıcak noktalarında haber nöbetini sürdürüyor. Gazze’ye her an katil İsrail’in uçakları ölüm yağdırıyor. Öte yandan Refah Sınırı Kapısı da açıldı. Gazze sınırında haber nöbetini devam ettiren Ata Gündüz Kurşun kameraman Taha Hazar ile birlikte İsrail hava savunma sistemlerini görüntüledi.

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