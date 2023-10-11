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Meral Akşener'den Hamas'a eleştiri: Yaptıkları terörizmdir! Filistinlilerin mücadelesine kara bir leke sürdüler

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Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Meral Akşener’den Hamas’a eleştiri: Yaptıkları terörizmdir! Filistinlilerin mücadelesine kara bir leke sürdüler

İsrail günlerdir Filistinlilerin üzerine bomba yağdırarak adeta bir soykırım işlerken bölgede bulunan Hamas ise İsrail'in saldırılarına yanıt veriyor. Başkan Erdoğan bölgedeki savaşa yönelik her iki tarafa da itidal çağrısı yaparken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Hamas'ın yaptıklarını terörizm olarak niteledi. Akşener "Hamas yapmış olduğu bu eylemler ile Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatırken Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı. Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.

NETANYAHU: ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girerken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Yaşanan savaş sonrası iki tarafta da çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas'tan intikam alacaklarını ifade ederken Orta Doğu'yu değiştireceklerini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Yaşanan bu savaşa yönelik Türkiye her iki tarafa da itidal çağrısı yaparken Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulması ile mümkündür. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha da derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi şart." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E KARŞI SAVAŞMAYA DEVAM

Bölgede işgalci konumda bulunan İsrail, çok sayıda Filistinli acımasızca öldürürken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da bölgede İsrail'e karşı savaşmaya devam ediyor.

AKŞENER: HAMAS'IN YAPTIĞI TERÖRİZMDİR

Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'e karşı savaşan Hamas'ı sert sözlerle hedef aldı.

Akşener'in sözlerinde öne çıkanlar:

Savaş kötüdür. Ancak savaşmanın, bir hukuku vardır. Eğer masumları öldürüyorsan; bu savaş değil, terördür. Eğer kadınların, ırzına saldırıyorsan bu savaş değil, terördür. Eğer, asker veya sivil ayrımı yapmadan, saldırıyorsan; bunun, meşru bir yanı olamaz, bu terördür.

HAMAS YAPTIĞI EYLEMLERLE HALKIN MÜCADELESİNE KARA LEKE SÜRDÜ

Hedefine sivilleri alan, kadın bedeni üzerinden, çirkin ve kirli bir propagandaya dönüşen, her türlü saldırı, kim tarafından yapılmış olursa olsun; bir insanlık suçudur, bir ahlak suçudur, bir terör suçudur.

Gazze'de yaşananlar terördür ve Hamas; yapmış olduğu bu eylemler ile Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür.

Gazze’de siviller bombalanıyor

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