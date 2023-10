Meral Akşener’den Hamas’a eleştiri: Yaptıkları terörizmdir! Filistinlilerin mücadelesine kara bir leke sürdüler

TÜRKİYE'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Yaşanan bu savaşa yönelik Türkiye her iki tarafa da itidal çağrısı yaparken Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulması ile mümkündür. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha da derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi şart." ifadelerini kullandı.