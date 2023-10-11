Meral Akşener’den Hamas’a eleştiri: Yaptıkları terörizmdir! Filistinlilerin mücadelesine kara bir leke sürdüler

HAMAS YAPTIĞI EYLEMLERLE HALKIN MÜCADELESİNE KARA LEKE SÜRDÜ

Hedefine sivilleri alan, kadın bedeni üzerinden, çirkin ve kirli bir propagandaya dönüşen, her türlü saldırı, kim tarafından yapılmış olursa olsun; bir insanlık suçudur, bir ahlak suçudur, bir terör suçudur.

Gazze'de yaşananlar terördür ve Hamas; yapmış olduğu bu eylemler ile Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür.