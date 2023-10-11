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İsrail-Filistin savaşında 5. gün! İsrail tam taarruza geçiyor | Gazze'de siviller bombalanıyor | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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İsrail-Filistin savaşında 5. gün! İsrail tam taarruza geçiyor | Gazze’de siviller bombalanıyor | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

Cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail ve Hamas arasındaki savaşta beşinci güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'yi havadan ve denizden vuruyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık, şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. Bununla birlikte, ABD Merkez Komutanlığı, "ABD'nin en büyük uçak gemisi Akdeniz'de İsrail açıklarında ilerliyor." açıklamasını yaptı.

Dünyanın gözü cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamasının ardından, Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı. Diğer yandan silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

İsrail-Filistin savaşı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İşte İsrail ile Hamas arasındaki savaştan dakika dakika yansıyan tüm gelişmeler...

09.25 BM:İsrail hava saldırıları sonucu Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

09.23 İsrail devlet televizyonu: ABD, Gazze'den Mısır'a insani koridor oluşturmak için çalışıyor

08.40 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi

07.40 İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırılarında 8 gazeteci yaşamını yitirdi

07.21 İsrail ordusu 7 Ekim Cumartesi'den bu yana 169 askerinin öldüğünü açıkladı

05.47 Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma yaşandı

05.34 İsrail'in Kahire Büyükelçisi Oron: Filistinlilerin Sina'ya yerleştirilmesi niyeti bulunmuyor

05.22 Gazze'nin batısında yaşayanlar, bombardımandan kaçarak evlerinden ayrılıyor

03.56 Hamas: "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir"

01.51 İsrailli 2 polis "dost ateşi" sonucu yaralandı

01.45 Gazze Sivil Savunması: Enkazın çokluğundan dolayı ekiplerimiz yetersiz kalıyor

01:05 İsrail ordusu, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin evinin vurulduğunu iddia etti

00:25 İsrail, Kassam sözcüsünün evi olduğunu iddia ettiği binayı yıktı.

00:16 ABD, İsrail'in Demir Kubbesi'ni güçlendirmek için desteklerini arttırdığını bildirdi

00:02 İsrail ordusu: Mühimmat taşıyan uçak İsrail'e iniş yaptı

23:48 USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, 8 saldırı ve destek uçağı filosuyla Doğu Akdeniz'e ulaştı.

23:41 İsrail basınına göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1200'ü geçti.

22:19 ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'e gidiyor. Perşembe günü İsrailli yetkililerle görüşme yapacak.

Gazze’de dakika dakika yaşananlar GAZZE'DE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

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