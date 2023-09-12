Terör çizgisine inen CHP "özünden" koptu! Ümit Kocasakal'dan yaylım ateşi: Bu bir fiziki ve fikri işgaldir

Yani Ata'nın huzuruna çıkmayı gerçekten hak etmek gerek. Yoksa gerisi tamamen kandırmacadan ve şovdan ibarettir. Sezgin Tanrıkulu ve aynı yahut benzer zihniyette olanları Partide tutanların, milletin 'vekili' yapanların CHP ile bir ilgisi olmadığı gibi, kutlayacak bir şeyleri de yoktur, olamaz. Bugün özel deftere, "vizyonun CHP'nin mirasında" olduğunu yazan 'dürüst' Kemal Bey. 2017'de Atatürk'ün CHP'si olmadıkları beyanının, "yüzleşme" ve "helalleşme" maskesi altında Partiyi köklerinden koparmanın, Cumhuriyetle hesaplaşmanın, tabanı ve örgütü dışlayarak Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarını Partiye doldurmanın, koltuğa yapışmanın hesabını vermelidir."

TAŞKIN, TANRIKULU'NA SAHİP ÇIKTI

CHP listelerinden milletvekili seçilen ve parti tabanında büyük rahatsızlığa neden olan Yüksel Taşkın da Tanrıkulu'nun skandal sözlerine sahip çıktı. Taşkın, "Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının Erdoğan'ı bir davada savunurken dediği gibi, 'İfade özgürlüğü bazılarına şok edici gelen söylemleri de kapsar.'" ifadelerini kullandı.