Terör çizgisine inen CHP "özünden" koptu! Ümit Kocasakal'dan yaylım ateşi: Bu bir fiziki ve fikri işgaldir
İstanbul eski Baro Başkanı Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi HDP çizgisine indirmesinden dolayı parti yönetimini yaylım ateşine tuttu. Kocasakal her yıl TSK'yı hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandal açıklamalarına tek söz partinin etmeyen köklerinden koptuğunu ifade etti. Kocasakal "Her fırsatta TSK'ya, Türkiye Cumhuriyeti Devletine iftira atmayı, hedef haline getirmeyi, Türkiye'ye ve Türk milletine düşmanlığı iş edinen Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'den milletvekili olması bırakın onu Partinin üyesi olması dahi kabul edilemez. Bu bir fiziki ve fikri işgaldir." dedi.
CHP'nin ambargo uyguladığı bir televizyon kanalında programa çıktığı gerekçesiyle partiden ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na karşı herhangi bir disiplin mekanizması çalıştırmayan yönetici kadrosunu sert sözlerle eleştirdi. Kocasakal, bu durumun fiziki ve fikri bir işgal olduğunu kaydetti.
SERT ELEŞTİRİLERE BULUNDU
Parti yönetiminin Tanrıkulu'nun daha öncede Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan açıklamalar yapması karşısında sessiz kaldığını vurgulayan Kocasakal, "Her fırsatta TSK'ya, Türkiye Cumhuriyeti Devletine iftira atmayı, hedef haline getirmeyi, Türkiye'ye ve Türk milletine düşmanlığı iş edinen Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'den milletvekili olması bırakın onu Partinin üyesi olması dahi kabul edilemez. İşin hukuki boyutu, gereğinin takdir ve ifası yargıyı ilgilendirir.
Ancak bu zihniyette birinin kurucu Partide bulunması, Partinin ne hale getirildiğini gösteren vahim bir durumdur. Daha vahimi Partide bu zihniyete sahip çokça kişi olması ve üstelik etkin yerlerde bulunmasıdır. Bu bir fiziki ve fikri işgaldir. Sezgin Tanrıkulu'na ve söylemlerine destek olanlara şöyle bir bakmak bile; Mehmet Bekaroğlu, Yüksel Taşkın, Sırrı Süreyya Önde, bir fikir verebilmekte. Bozacının şahidi şıracı. Bunlara söylenecek şey şudur: Oturun oturduğunuz yerde." paylaşımında bulundu.
CHP YÖNETİMİNİ SUÇLADI
CHP yönetiminin gerekli tepkiyi vermediğini dile getiren Kocasakal, "Bu bir fiziki ve fikri işgaldir. Söylenenler 'eleştiri' ile izah edilemeyeceği gibi, Faik Öztrak'ın 'kabul edilemez', Eren Erdem'in 'bu görüşte değiliz' türünden 'utangaç', 'pamuksu' ifadeleriyle de geçiştirilemez. Partide aynı görüşte olan çok sayıda kişi vardır, ancak şimdilik 'ölü taklidi' yapmaktadırlar. Düşük tonlu tepkiler sadece "gaz almaya" yöneliktir.
Esasen sadece söyleyene değil, söyletene de bakılmalıdır. Bu zatın ve "yoldaşlarının" daha önce de benzer söylemleri olmuştur ve Parti içinde hiç bir disiplin yaptırımı uygulanmamıştır. Yani 'söyletenler' bellidir. Nitekim genel başkan da, 'genel merkezciler' de, 'değişimciler' de, 'kahramanlar' ve 'kurtarıcı adayları' da adeta dut yemiş bülbül gibi suskundurlar' ifadelerini kullandı.
KOLTUK VURGUSU YAPTI
CHP yönetimini samimiyete davet eden Kocasakal, Sıkışınca veya gerek gördüğünde, 'kıvam artırıcı', 'tatlandırıcı' olarak 'Atatürk', 'Cumhuriyet', Türk milletini dillerinden düşürmeyenler de suskundur. Kuzuların sessizliği! Balık baştan kokmaktadır! Mesele 1922 kişiyle Anıtkabir'e çıkmak, özel deftere yazı yazmak değil, gerçek anlamda kurucu değerlere, Altı Ok'a, Atatürk'e bağlı olup bunu yaşama geçirmektir.
Yani Ata'nın huzuruna çıkmayı gerçekten hak etmek gerek. Yoksa gerisi tamamen kandırmacadan ve şovdan ibarettir. Sezgin Tanrıkulu ve aynı yahut benzer zihniyette olanları Partide tutanların, milletin 'vekili' yapanların CHP ile bir ilgisi olmadığı gibi, kutlayacak bir şeyleri de yoktur, olamaz. Bugün özel deftere, "vizyonun CHP'nin mirasında" olduğunu yazan 'dürüst' Kemal Bey. 2017'de Atatürk'ün CHP'si olmadıkları beyanının, "yüzleşme" ve "helalleşme" maskesi altında Partiyi köklerinden koparmanın, Cumhuriyetle hesaplaşmanın, tabanı ve örgütü dışlayarak Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarını Partiye doldurmanın, koltuğa yapışmanın hesabını vermelidir."
TAŞKIN, TANRIKULU'NA SAHİP ÇIKTI
CHP listelerinden milletvekili seçilen ve parti tabanında büyük rahatsızlığa neden olan Yüksel Taşkın da Tanrıkulu'nun skandal sözlerine sahip çıktı. Taşkın, "Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının Erdoğan'ı bir davada savunurken dediği gibi, 'İfade özgürlüğü bazılarına şok edici gelen söylemleri de kapsar.'" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Tip1, Tip2, Tip3...
- IPHONE 15 SATIŞA ÇIKTI MI? iPhone 15 fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 15 Pro Max, Plus, Pro özellikleri, fiyat listesi...
- GSB personel alım sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? GSB 11.445 personel alım sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Safer ayı ne zaman başladı, hangi tarihte bitiyor 2023? Safer başlangıç ve bitiş tarihi!
- YKS ek tercih ücreti ne zaman, nereye yatırılacak 2023? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ EYLÜL 2023 | SSK, 4A, 4B maaş takvimi! Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar...
- Sabah namazından sonra hangi dualar okunur? Sabah namazından sonra 7 kere okunan dua! Türkçe, Arapça okunuşu ve meali...
- KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN? Sabah namazı ne zaman kılınmaz? Sabah, öğle, ikindi Kerahat Vakitleri...
- YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU 2023-2024! YKS ek tercih nasıl yapılır? YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi / 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...
- 4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Miktarlar yenilendi! Maaş zammı + 7.500 TL verilecek!
- Reeder Teknoloji halka arzı talep toplama ne zaman başlıyor! Lot kaç TL’den satışa sunulacak? Bireysel olarak kaç lot dağıtılacak?