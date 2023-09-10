Hulusi Akar'dan TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki: Toplum vicdanında mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır
CHP’li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik sarf ettiği sözleri ve çirkin iftirasıyla tüm eleştirileri üzerine çekti. “Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı” diyen Tanrıkulu’na TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Akar, 'Mehmetçik kandile vurdukça ses bu kadrolu terörist sevicilerden geliyor' ifadelerini kullandı.
"Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" diyen ve HDP'nin güdümü altında olan Kılıçdaroğlu, SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'na CHP'de yer vererek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atması için adeta kendisine cesaret timsali oldu. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında TSK hakkındaki "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı" şeklindeki asılsız ifadeleri toplumda infial oluşturdu. Tepkiler çığ gibi büyürken Hulusi Akar'dan sert yanıt geldi.
Akar terör operasyonlarının devam edeceğini vurgularken, "Dokunulmazlık zırhıyla orduya iftira atmanın, belediye kepçesiyle çukur kazıp barikat kurmaktan farkı yoktur. Toplum vicdanında zaten mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.
"BU KUKLALARA, YARGI MUHAKKAK GEREKENİ YAPACAKTIR"
Hulusi Akar'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:
"İnsani ve vatandaşlık değerlerini yitirmiş; efendilerine angaje borazanlar bilenler biliyor... Mehmetçik kandile vurdukça ses bu kadrolu terörist sevicilerden geliyor. Teknik, taktik, siyasi ve ideolojik olarak tükenmişlik timsali bu tipler, gündemde kalmak için milletin değerlerine saldırmayı tek şansları olarak görüyor. Dokunulmazlık zırhıyla orduya iftira atmanın, belediye kepçesiyle çukur kazıp barikat kurmaktan farkı yoktur. Toplum vicdanında zaten mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır. Masum insanlara ve çevreye zarar vermemeyi ilke edinmiş olan Mehmetçik de sahada teröristleri etkisiz hale getirmeye devam edecektir."
İnsani ve vatandaşlık değerlerini yitirmiş; efendilerine angaje borazanlar bilenler biliyor… Mehmetçik kandile vurdukça ses bu kadrolu terörist sevicilerden geliyor.— Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) September 10, 2023
Teknik, taktik, siyasi ve ideolojik olarak tükenmişlik timsali bu tipler, gündemde kalmak için milletin…
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
- Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?
- 2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sahtekar ikili filminin konusu ne? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kim, hangi tarihte çekildi?
- Yemeyi durduramıyorum diyenlere Ender Saraç reçetesi! Hap kullanmadan iştahınızı yok edecek!
- Mor lahana turşusunu bir de böyle deneyin! Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif...
- Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.'nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi
- Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 1942 yılında çekilen gizemli kare sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!
- Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?