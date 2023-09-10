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Hulusi Akar'dan TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki: Toplum vicdanında mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Hulusi Akar’dan TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na sert tepki: Toplum vicdanında mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik sarf ettiği sözleri ve çirkin iftirasıyla tüm eleştirileri üzerine çekti. “Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı” diyen Tanrıkulu’na TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Akar, 'Mehmetçik kandile vurdukça ses bu kadrolu terörist sevicilerden geliyor' ifadelerini kullandı.

"Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" diyen ve HDP'nin güdümü altında olan Kılıçdaroğlu, SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'na CHP'de yer vererek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atması için adeta kendisine cesaret timsali oldu. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında TSK hakkındaki "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı" şeklindeki asılsız ifadeleri toplumda infial oluşturdu. Tepkiler çığ gibi büyürken Hulusi Akar'dan sert yanıt geldi.

Akar terör operasyonlarının devam edeceğini vurgularken, "Dokunulmazlık zırhıyla orduya iftira atmanın, belediye kepçesiyle çukur kazıp barikat kurmaktan farkı yoktur. Toplum vicdanında zaten mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU KUKLALARA, YARGI MUHAKKAK GEREKENİ YAPACAKTIR"

Hulusi Akar'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"İnsani ve vatandaşlık değerlerini yitirmiş; efendilerine angaje borazanlar bilenler biliyor... Mehmetçik kandile vurdukça ses bu kadrolu terörist sevicilerden geliyor. Teknik, taktik, siyasi ve ideolojik olarak tükenmişlik timsali bu tipler, gündemde kalmak için milletin değerlerine saldırmayı tek şansları olarak görüyor. Dokunulmazlık zırhıyla orduya iftira atmanın, belediye kepçesiyle çukur kazıp barikat kurmaktan farkı yoktur. Toplum vicdanında zaten mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır. Masum insanlara ve çevreye zarar vermemeyi ilke edinmiş olan Mehmetçik de sahada teröristleri etkisiz hale getirmeye devam edecektir."

TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET

Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

CHP’li Tanrıkulu’ndan TSK’ya çirkin iftira
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