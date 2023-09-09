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TSK'yı hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu için Savcılık harekete geçti: Skandal sözlere soruşturma başlatıldı! MSB'den sert tepki: Dalalet içindedirler

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Giriş Tarihi: 09.09.2023 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023
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TSK’yı hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu için Savcılık harekete geçti: Skandal sözlere soruşturma başlatıldı! MSB’den sert tepki: Dalalet içindedirler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı ise CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun alçak iftirasına çok sert tepki gösterdi.

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