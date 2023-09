Ümit Özdağ’dan haddi aşan paylaşım: Afganlar üzerinden “askeri eğitim” algısı! MİT’i de dahil etti

ÜMİT ÖZDAĞ: MİT'TEN EMEKLİ ARKADAŞIM YOLLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair bir açıklamada bulunmuştu. Özdağ, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"İstanbul'da Pendik sahilinde bir grup Afgan'ın askeri eğitim yaptığı videosu paylaşılmıştı. Bu sabah MİT'ten emekli bir arkadaşım bu videoyu şu bilgi ile bana yolladı. "Bu Amerikan eğitimidir. Eğitmen her mekikte yerden kalkış için ve tempoyu sağlamak için yukarı anlamında "Up!" der. Silah eğitiminde de aynı komut kullanılır. Silahı çekip doğrulturken "Up!" komutu verilir."