Ümit Özdağ’dan haddi aşan paylaşım: Afganlar üzerinden “askeri eğitim” algısı! MİT’i de dahil etti
Irkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, prokovokatif paylaşımına bir yenisine daha ekledi. İstanbul Pendik sahilinde bir grup Afgan’ın askeri eğitim gördüğünü iddia ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşarak halkı kin ve nefrete teşvik etti. Özdağ’ın, "MİT’ten emekli bir arkadaşım yolladı" notuyla paylaştığı görüntülere dair bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıktı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın provokatif bir şekilde "MİT'ten emekli bir arkadaşım yolladı" notuyla paylaşıp "Vatanımızı ve ailemizi savunacağız" dediği video Babür gemisinin testi için Türkiye'de bulunan Pakistan askerlerine ait çıktı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı." iddialarına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyadan açıklama yaptı.
"AFGANLAR PENDİK SAHİLİ'NDE ASKERİ EĞİTİM YAPTI" İDDİASI
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere dair öner sürülen, "Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı." iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.
GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada şu açıklamalara yer verdi:
"Sosyal medyada paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı." iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerde spor yapan kişilerin, Pakistan Milgem projesi kapsamında inşa edilen BABUR korveti test ve eğitim faaliyetleri için İstanbul Tersanesi Komutanlığında görevli Pakistan DZKK personeli olduğu tespit edilmiştir."
ÜMİT ÖZDAĞ: MİT'TEN EMEKLİ ARKADAŞIM YOLLADI
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair bir açıklamada bulunmuştu. Özdağ, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
"İstanbul'da Pendik sahilinde bir grup Afgan'ın askeri eğitim yaptığı videosu paylaşılmıştı. Bu sabah MİT'ten emekli bir arkadaşım bu videoyu şu bilgi ile bana yolladı. "Bu Amerikan eğitimidir. Eğitmen her mekikte yerden kalkış için ve tempoyu sağlamak için yukarı anlamında "Up!" der. Silah eğitiminde de aynı komut kullanılır. Silahı çekip doğrulturken "Up!" komutu verilir."
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