ABB iştiraki Halk Ekmek’te rüşvet skandalı! AK Parti Mansur Yavaş gerçeğini gözler önüne serdi

"YAVAŞ'IN BELEDİYE ALDIĞI PERSONELİN MALİYETİ 36 MİLYAR 750 MİLYON"

ABB'den çıkarılan personellere de değinen Özcan, "ABB'den 5 bin kişi işten çıkarıldı. Sırf AK Partili diye bu insanları işten çıkardı. Biz 2019 yılında 29 bin 500 kişi ile ABB'yi devrettik. Ama Yavaş 4,5 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yaptı. Şu anda 17 bin 500 kişi aldı ve belediye kadrosu 42 bin kişiye yükseltildi. Yavaş ortalama bir personele 35 bin TL ödüyor. Bu personellerin yıllık maliyeti 7 Milyar 350 Milyon. 5 yıllık maliyeti ise 36 Milyar 750 milyon. Bu para belediyenin kasasına külfettir. Bu para ile Ankara'ya birçok hizmet yapılırdı. Örneğin, 24 Kilometre metro yapardı. 15 bin kilometre asfalt atılırdı. 7 bin 542 otobüs alınırdı. 130 adet havuz yapılırdı. 2 bin 450 Kreş ve 5 bin 250 Mahalle Konağı inşa edilirdi. Türkiye 2 yıl pandemi yaşadı. Yavaş bu süreyi değerlendiremedi. Alt yapısını üst yapısını baştan yapılırdı. Ama para fazla personele gittiği için yapılamadı." diye konuştu.

"YEŞİL BELEDİYECİLİK YAVAŞ İÇİN SÖYLEMDEN ÖTEYE GEÇEMEDİ"

Yavaş'a karşı ilçe belediyelerinin yaptığı yatırımları sıralayan Özcan şunları kaydetti: "Yavaş her mahalleye 'kreş yapacağım' dedi ama yapmadı. Bizim 2014 yılında Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açılışını yaptığımız yeri tekrar açtılar. Açtıkları yer de Ahmetler Çocuk Kulübü. Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nu biz açtık. Ama Yavaş tekrar mehter takımı vs. getirip, gösteriler yapıp, tabelasını değiştirerek açılışını yaptı. Madem bu kadar hizmetseverler Ankara'da BELPA'ya tüm sistemleri eksiksiz bir şekilde teslim edilen, her şeyi çalışır durumda olan Buz Paten Pisti neden çürütülüyor? 3 senedir bu tesis çürümeye terk edilmiş durumda. Oysa BELPA'ya teslim edilmeden 20 gün önce bu tesis yarışmalara ev sahipliği yaptı. AK Parti her zaman eser üretti. Biz artık basit gördüğümüz eserlerin bahsini bile yapmıyoruz. Ama bunlar tabelasını değiştirip biz yaptık diye reklamını yapıyorlar. Benim Güdül belediyem 80 milyon ile 7 tane park yaptı. Haymana Belediyem 83 milyon bütçe ile 25 park yaptı. Ama Yavaş 58 Milyar bütçe ile 2 tane park yaptı. Kendisine bu parklar için teşekkür ederim. Ancak Yeşil belediyecilik Yavaş için bir söylemden öteye geçmedi. Ankara 2019 yılına kadar hizmette 30 büyükşehir arasında ilk 10'da yer alırken şimdi bütçesinin 5 Milyar 756 Milyonu halka hizmet olarak sunmuş. Şu anda Ankara 27'nci sırada. Ankaralı Yavaş'ın Ankara'ya gösterdiği değer bu."

"YAVAŞ KARŞINDA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN HEPSİ POTANSİYEL ADAY"

Yerel seçimlerde adaylık konusuna da değinen Özcan şunları söyledi;

"Bizim Yavaş'ın karşısına çıkarabileceğim birçok adayımız var. Örneğin ilçe belediyelerimiz başkanlarının tamamı yaptıkları hizmetler ile Yavaş'ın önündeler. Hepsi bizim için potansiyel birer aday. Aynı zamanda ben şu anda dünyadaki en büyük partinin ve dünya liderinin Ankara İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Ben şu anda zaten çok önemli ve şerefi bir görev yapıyorum. Ankara'yı bunların elinden nasıl kurtaracağımızı ortak akılla istişareler yaparak belirleyeceğiz. 7 Ekim'de büyük kongremiz var. Bu kongremizi yaptıktan sonra yerel seçim startını vereceğiz"